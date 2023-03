Pechino Express 2023, anticipazioni seconda puntata: coppie in gara, percorso, tappe ed eliminati. Si è conclusa la prima puntata di Pechino Express 2023- La via delle Indie. Qui, le nove coppie in gioco si sono dovute sfidare per le strade di Mumbai, con la prima sfida che è andata svolgendosi nel piazzale accanto al Gateway of India. Gara che è proseguita nel piccolo centro Wai e conclusasi al traguardo finale della stessa sfida, ovvero il tempio di Shiva e Satara.

Pechino Express 2023, la prima tappa a Mumbai

A vincere la prima gara è stata la coppia delle Mediterranee, ovvero il tandem formato dalle modelle Carolina Stramare e Barbara Perzia. Hanno seguito in ordine di arrivo gli Avvocati, i Novelli Sposi, i Siculi, gli Istruiti e gli Italoamericani, con Madre e Figlio che erano immuni. Ultimi, e quindi a rischio di eliminazione, gli Ipocondriaci e le Attiviste. Attiviste che alla fine non sono state eliminate dalle Mediterranee, che in quanto “prime” avevano la possibilità di scegliere chi mandare via dal gioco.

Sono stati quindi eliminati gli Ipocondriaci, ovvero il comico Dario Vergassola e sua figlia Caterina. Le Mediterranea hanno commentato la decisione, dicendo come avrebbero tenuto in gioco le loro coetanee perché “si davano da fare e soprattutto si mostravano volenterose a scoprire una nuova cultura diversa da quella italiana”. La busta nera però ha fatto scoprire il segreto della gara: gli autori di Pechino Express avevano definito la prima tappa come “non eliminatoria”, salvando di fatto gli Ipocondriaci.

Nella seconda gara, i concorrenti proseguiranno il loro viaggio all’interno dell’India. Vista la realtà complessa e la cultura lontanissima dalle usanze italiane, anche gli animi si surriscalderanno. Si prevede un grosso litigio tra la coppia degli Avvocati e i Novelli Sposi, questi ultimi composti dalla leggendaria nuotatrice Federica Pellegrini e suo marito che l’accompagna in questa particolare avventura.