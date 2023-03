Pechino Express 2023, anticipazioni terza puntata: coppie in gara, percorso ed eliminati di giovedì 23 marzo 2023

Come ogni giovedì che si rispetti l’appuntamento su Sky (e NOW TV) è solo. E i fan lo sanno bene: è quello con Pechino Express, il reality show tutto all’insegna dell’avventura che vede alla conduzione Costantino Della Gherardesca, veterano del programma, e lo ‘spietato’ Enzo Miccio. Protagoniste sono coppie di personaggi noti, dallo spettacolo allo sport: tutti hanno deciso di lasciare il lusso, la quotidianità di sempre e hanno pensato bene di immergersi in realtà totalmente differenti. Fatte di natura, nuove tradizioni, povertà, bambini che riescono a sorridere nonostante tutto. Ma cosa succederà nella terza puntata, che andrà in onda il 23 marzo a partire dalle 21.15? E quale sarà il percorso, tra sfide, prove immunità e buste nere?

Quali sono le coppie ancora in gara a Pechino Express

La scorsa puntata, per l’ennesima volta, è stata vinta da Le Mediterranee, da Barbara e Carolina: loro due hanno deciso di eliminare Gli ipocondriaci e, purtroppo, la busta nera era eliminatoria. In gara, quindi, sono rimasti:

Le Attiviste

Mamma e figlio

I novelli sposi

Gli istruiti

Gli italo americani

Le mediterranee

I siculi

Gli avvocati

Ma cosa succederà nella terza puntata? Ci sarà l’eliminazione? O tutte le coppie andranno dritte al quarto appuntamento?

Le tappe e il percorso

Le coppie sono partite da Mumbai, ma dovranno attraversare anche il Borneo Malese e la Cambogia. Il traguardo finale sarà ad Angkor, il sito archeologico più importante del Paese. Ma quale sarà il percorso della seconda puntata? Tra sfide e prove immunità, il gioco si fa duro: tutti vogliono vincere, arrivare primi, ma a Pechino Express tutto può cambiare in pochi minuti.

In aggiornamento

Dove vedere Pechino Express

Pechino Express 2023 va in onda ogni giovedì su Sky Uno, a partire dalle 21.15. In streaming il reality si può seguire anche su NOW TV, sempre a pagamento. Per la differita e le repliche in chiaro bisognerà pazientare: ancora non c’è la data di uscita su TV8.