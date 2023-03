Pechino Express 2023, chi è stato eliminato ieri sera? Cosa è successo nella seconda puntata di giovedì 16 marzo 2023

Quale coppia è stata eliminata nella seconda puntata di Pechino Express 2023? Questa è la domanda che si pongono i fan del reality show, quello tutto all’insegna dell’avventura che ha preso il via la scorsa settimana. Dopo il loro arrivo in India, tra prove dure, tappeti rossi da raggiungere, autostop e corse per arrivare primi, le coppie devono continuare a mettersi in gioco e macinare chilometri. Ma cosa è successo?

Nella scorsa puntata, la prima del reality, tutte le coppie sono rimaste in gara. La tappa è stata vinta, inaspettatamente, dalle Mediterranee, da Carolina Stramare e Barbara Prezja, che hanno dovuto scegliere chi salvare tra gli Ipocondriaci (Dario e Caterina Vergassola) e Le attiviste (Giorgia Stramare e Federica Fabrizio). Loro hanno salvato le due giovani ragazze, ma fortunatamente la busta nera non era eliminatoria. Nella seconda puntata, quindi, hanno gareggiato tutti:

Gli italoamericani

Gli ipocondriaci

I novelli sposi

Le attiviste

Le mediterranee

Mamma e figlio

Gli avvocati

I sicuri

Gli istruiti

Cosa è successo nella seconda tappa? Quale coppia è arrivata ultima ed è stata eliminata? E chi, invece, ha vinto? A vincere la puntata sono state nuovamente Le Mediterranee. Fuori da Pechino Express gli Ipocondriaci: finisce dunque il viaggio per Dario Vergassola e la figlia Caterina.

Cosa è successo ieri, la tappa

Nella seconda puntata le coppie hanno dovuto percorrere ben 435 chilometri e hanno dovuto raggiungere, zaino in spalla e pochi benefit, la meta finale della puntata. Sono partiti da Kolhapur, la città indiana in cui si trova la scuola dei lottatori Kushiti, poi dopo una sfida e una gara, hanno ricominciato il loro viaggio dalla piazza del Bahavani Mandap, un luogo importante dove si celebra la dea della ricchezza. I concorrenti hanno dovuto fare i conti con una sfida nel villaggio di Govindakoppa, poi quattro coppie hanno gareggiato per la prova immunità. La tappa finale è stata Hampi, una città antica. E qui i conduttori hanno dovuto svelare il ‘segreto’ della busta nera.