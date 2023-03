Pechino Express 2023 su Sky, anticipazioni prima puntata 9 marzo: concorrenti, coppie e tappe. Riparte il viaggio più avventuroso e appassionante del piccolo schermo, quest’anno le coppie corrono, zaino in spalla, tra India, Borneo Malese e Cambogia. Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio presentano la nuova stagione insieme al cast nel corso della conferenza stampa milanese. L’appuntamento è da giovedì 9 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Le puntate di Pechino Express 2023 su Sky

Al via la nuova edizione di Pechino Express, alla sua seconda edizione targata Sky. Costantino Della Gherardesca, Enzo Miccio, e le coppie dei concorrenti, presenti alla conferenza stampa milanese di oggi, lunedì 6 marzo, sono pronti a partire e a farci sognare nuovi orizzonti. L’avventura più affascinante e appassionante, show Sky Original realizzato da Banijay Italia, vedrà le coppie di quest’anno esplorare territori fantastici, insidiosi e sorprendenti e conoscere culture straordinarie ma lontane dalle proprie.

Nell’attesa, Costantino ed Enzo promettono: “Saremo due conduttori tipicamente spiacevoli e naturalmente…spietati”. E davanti al clima amichevole e disteso che si respira in studio tra il cast, Enzo in particolare mette tutti in guardia con il mood scanzonato che lo contraddistingue: “Sembrano amici ma non fidatevi, non è vero, nessuno di loro voleva uscire, ci sono stati momenti di alta tensione”. E li scopriremo tappa dopo tappa.

Per le coppie in gioco, dai Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta a gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, a tutti gli altri, Pechino Express si conferma un’esperienza unica nel suo genere. Un modo di viaggiare che altrimenti non sarebbe possibile neppure immaginare. Il disagio è massimo, l’entusiamo altrettanto, anche se c’è chi dichiara divertito di aver rimosso ogni memoria: “Pechino Express per me è stato un incubo terrificante di cui non ricordo nulla, ho voluto rimuovere, non so che cosa ho fatto”, commenta Dario Vergassola in squadra con la figlia Caterina (Gli Ipocondriaci). Una cosa è certa, come sottolinea Costantino: “Pechino Express tira fuori la realtà inedita di ciascun concorrente”.

Le coppie

Le Attiviste Giorgia Soleri e Federippi, Gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi, Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, Gli Ipocondriaci Dario e Caterina Vergassola, Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta, I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, I Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, Gli Istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.

La via delle Indie

L’itinerario di questa stagione si svilupperà – in dieci puntate – lungo “La via delle Indie”: la partenza sarà nella metropoli Mumbai, prima tappa di una rotta che porterà i concorrenti alla scoperta dell’India, sfaccettato ed enorme Paese del sud est asiatico, il secondo più popoloso al mondo, quindi di corsa verso il Borneo malese e infine in direzione Cambogia, dove il traguardo finale di questa edizione sarà posto nel fantastico scenario di Angkor, il sito archeologico più importante del Paese nonché uno dei più importanti e visitati del continente asiatico. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno i conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio.

Adrenalinica, carica di emozioni e appassionante, lungo la “Via delle Indie” la gara si svilupperà con un forte spirito di competizione tra le coppie in gara ma anche, in pieno stile “Pechino Express”, con l’enorme e impagabile stupore per la scoperta, con la gioia per la solidarietà (il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione) e con interazioni fortissime tra esseri umani lontani tra loro per cultura e abitudini ma capaci di collaborare e unirsi anche nelle condizioni più estreme. Negli oltre 8mila km che compongono il percorso della gara, le coppie potranno contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fare la differenza, la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e anche quello di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere un’avventura che permetterà loro di scoprire e talvolta ad affrontare abitudini, tradizioni, cibi e usanze locali, superando prove che chilometro dopo chilometro li condurranno fino al traguardo con la bandiera di “Pechino Express”, tappa dopo tappa verso la finalissima.

Un viaggio che per tutti sarà una continua scoperta, per gli occhi e per l’anima: l’esplorazione dei territori e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligheranno tutti i viaggiatori di “Pechino Express” a vivere secondo lo stile di vita locale e ad adattarsi a usanze impensabili, cosa che potrebbe far scoprire aspetti di sé impensabili. Il nuovo viaggio di “Pechino Express” è al via da giovedì 9 marzo alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.