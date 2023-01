Peppe Barra: chi è, età, carriera, teatro, spettacoli, oggi, moglie e figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Patrizia De Blanck che si racconterà a cuore aperto, anche Peppe Barra, che ora è a teatro con lo spettacolo ‘La cantata dei Pastori’.

Dagli esordi al debutto di Peppe Barra

Peppe Barra è nato a Roma il 24 luglio del 1944 ed è un noto cantante e attore teatrale italiano, nato da genitori procidani: il fantasista Giulio e la cantante e attrice Concetta Grasso. Cresciuto a Procida, poi a Napoli, Peppe ha iniziato a frequentare varie scuole di teatro e dizione ed è entrato a far parte della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Nella seconda metà degli anni ’70, invece, è stato protagonista della Gatta Cenerentola, l’opera teatrale di De Simone. Ha partecipato a diversi programmi tv, ha vinto diversi premi. E ha fondato la compagnia teatrale Peppe & Barra.

I film di successo, i suoi spettacoli

Peppe Barra ha pubblicato diverse canzoni e nel 2002 ha partecipato nel film Pinocchio di Roberto Benigni, dove ha interpretato la parte del Grillo Parlante. Nel 2014, invece, gli è stato conferito dall’Università Federico II di Napoli un master Honoris causa in letteratura, scrittura e critica teatrale e nel 2016 gli è stato riconosciuto alla carriera il Premio DiscoDays.

Tra i suoi spettacoli di successo ricordiamo:

La canzone di Zeza

La cantata dei pastori

La gatta Cenerentola

Don Chisciotte

L’opera da tre soldi

Il borghese gentiluomo

Don Giovanni

Arianna a Nasso

La mandragola

E ora è di nuovo a teatro con La cantata dei pastori, un’opera del teatro religioso tardo-seicentesco, scritta in versi, in cui viene rappresentata la nascita di Gesù.

Chi è la moglie, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. L’attore e cantante, che vive a Napoli, sembrerebbe essere single. “Non ho più una vita sentimentale. Mi ha fatto troppo soffrire. Vivo solo, con la mia cagnetta Carlotta e la governante’, aveva raccontato in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica. Barra non ha figli e sembrerebbe non avere una moglie.

Instagram di Peppe Barra

Peppe Barra ha un profilo Instagram e con l’account @peppebarraofficial vanta oltre 3.000 followers.