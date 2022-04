Peppe Iodice: chi è, età, altezza, moglie, vita provata, biografia, Instagram, Stasera tutto è possibile

Torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile! Il divertente show è condotto da Stefano de Martino e va in onda in prima serata su Rai2. Nel corso della trasmissione si alterneranno sul palco, in esilaranti prove, numerosi personaggi. Tra di loro ci sarà anche Peppe Iodice, uno dei volti comici più noti ed amati del panorama italiano. Il comico partenopeo è molto seguito e stimato, conosciamolo meglio!

Peppe Iodice: chi è, età, vita privata, teatro, carriera

Nato a Napoli il 28 luglio 1970, Peppe Iodice ha 52 anni ed è del segno del Leone. Il comico è sposato con Elena Caruso e le cose tra i due sembrano procedere a confie vele! Insieme dal Duemila, il loro amore ha dato vita a due figlie: Sofia, la primogenita, nata nel 2011 e la piccola Gloria, nata nel 2014.

Diplomato presso l’Accademia del teatro diretta da Ernesto Calindri, Peppe Iodice ha poi conseguito numerosi riconoscimenti: nel 1996 trionfa come miglior artista alla Festa degli Sconosciuti, concorso di comicità organizzato da Teddy Reno. L’anno successivo vince invece il Premio Cabaret e da lì entra nel cast di Zelig Off e poi di Zelig Arcimboldi.

La sua carriera è piuttosto variegata. Infatti, ha fatto anche parte del programma condotto dalla comica Teresa Mannino Se Stasera sono qui, in onda su La7. Dal 2014 al 2015 Peppe Iodice ha fatto ritorno nel programma Colorado, invece ultimamente è possibile apprezzarne il talento a Made in Sud.

Instagram e social

Il comico partenopeo presente sui social. Molto seguito, il suo profilo Instagram vanta la bellezza di 153mila follower. Nel proprio feed, ci sono scatti e video che lo immortalano sul palco, nonchè messaggi promozionali circa i futuri impegni lavorativi che lo vedono protagonista.

Foto dal profilo IG peppeiodice1