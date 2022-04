Stasera tutto è possibile, anticipazioni ultima puntata 5 aprile 2022: ospiti e tema di stasera, concorrenti e giochi

Ultimo e imperdibile appuntamento della stagione con ‘Stasera tutto è possibile‘, il comedy show di Rai 2 che vede alla conduzione, ormai da anni, il ballerino Stefano De Martino. Per una serata, l’ennesima, all’insegna della leggerezza, della spensieratezza…e delle risate!

Questo post è semplicemente per guardare #StefanoDeMartino con gli occhi a cuoricino 😍 vi abbiamo già sciolti vero? 📌 Non perdetevi il suo sorriso con l’ultimissima puntata di #Staseratuttoepossibile 🥰 martedì ore 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay ♥️ #STEP @RaiDue pic.twitter.com/RBbDlKXYmq — Stasera tutto è possibile (@StepRaiDue) April 3, 2022

Stasera tutto è possibile, chi sono gli ospiti dell’ultima puntata

Nel cast, come presenze fisse, ritroveremo Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa sera imiterà Milly Carlucci. Ospiti della puntata, invece: Paolo Conticini, Sergio Friscia, Antonio Giuliani, Flora Canto, Andrea Dianetti, Marta Filippi, Peppe Iodice e Maurizio Mattioli. Sul palco dell’Auditorium Rai di nuovi tutti si dovranno cimentare in una serie di giochi e prove, tutte da ridere!

Tema e giochi

Il tema dell’ultima puntata sarà ‘Viva la natura’. Come giochi, invece, tutti si dovranno cimentare in varie prove, tra cui ‘Serenata Step’, ‘Segui il labiale’, ‘C’era una giravolta’, ‘Dance Battle’ e ‘Ruba Gallina’. Non mancherà, ovviamente, la Stanza Inclinata, icona della trasmissione con il suo pavimento inclinato di 22,5 gradi, sfondo di sketch davvero divertenti.

Quando va in onda la puntata speciale

Martedì prossimo, il 12 aprile, su Rai 2 andrà in onda una puntata speciale “Anche Stasera tutto è possibile”, dove i telespettatori avranno modo di rivivere il ‘meglio’ di questa edizione. Tutti i momenti esilaranti e divertenti.