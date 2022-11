Perché è stato rimandato il programma di Malgioglio? Quando va in onda ‘Mi casa es tu casa’

Il programma di Cristiano Malgioglio doveva approdare in seconda serata su Rai 3. Un appuntamento atteso nel quale si annunciavano interviste a ospiti nazionali e internazionali. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto e il progetto è slittato a febbraio quando andrà in onda in prima serata su Rai 2.

Slitta il programma condotto da Malgioglio

A chiarire i motivi del cambio di programma è stato lo stesso cantante siciliano che ha spiegato come la decisione sia dipesa dalla volontà di evitare i mondiali di calcio e anche per approfittare della fine del festival di Sanremo e proseguire sulla scia dell’appuntamento canoro più atteso dagli italiani. “Il programma è stato posticipato la settimana dopo il Festival di Sanremo. Questo per contare sul traino della kermesse musicale e soprattutto per evitare i mondiali di calcio…”.

Un’anticipazione sugli ospiti

Ma Malgioglio è già a tutti gli effetti al lavoro per il suo nuovo programma e ha già intervistato due star internazionali ed è proprio lui a svelare i loro nomi. “Si tratta – ha detto Malgioglio – della cantante spagnola Luz Casal che ha cantato per la colonna sonora di Tacchi A Spillo di Pedro Almodovar e Sam Ryder, il rappresentante inglese degli scorsi Eurovision Song Contest”. Ma il cantante siciliano non nega che nei suoi sogni c’è quello di intervistare Boy George.