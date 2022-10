Valeria Marini definita ‘sciagura’ da Cristiano Malgioglio: ‘Ci sono rimasta malissimo’

Non ci è certo andato leggero, Cristiano Malgioglio. E con un commento dissacrante ha azzerato l’autostima di Valeria Marini, che si è detta molto ferita dalle parole del cantautore e paroliere. Di esserci rimasta malissimo, la binda showgirl lo ha confessato durante la puntata di ‘Da noi…a ruota libera’, la trasmissione di Rai 1 condotta da Francesca Fialdini.

Cosa ha detto Malgioglio

Il commento di Malgioglio non è certo stato tenero. Riferendosi alla performance di Valeria Marini nell’ultima puntata di ‘Tale e Quale Show’, condotto da Carlo Conti, ha infatti usato parole durissime. La showgirl, infatti, ha confessato: “Ci sono rimasta malissimo per i commenti di Cristiano Malgioglio nell’ultima puntata. Io ho molta ironia, però quando mi ha detto che più che Shakira sembravo una sciagura mi ha molto ferita, anche pensando a tutte le persone che hanno lavorato su di me. Nessuno può paragonarsi a Shakira, ma cerco di fare del mio meglio. Ho avuto una crisi di sconforto, perché metto il massimo, mi impegno dal lunedì al venerdì per prepararmi alla diretta”.