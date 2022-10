Tale e Quale Show 2022, chi ha vinto ieri sera? La classifica dopo la puntata di venerdì 21 ottobre

Tra imitazioni, risate e tanto talento, Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di sempre, sta appassionando ormai da settimane i telespettatori di Rai 1. Protagonisti, come sempre, volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di camuffarsi e di salire sul palco, nelle vesti di altri idoli, che hanno fatto la storia della musica italiana (e non solo). Ma cosa è successo nella puntata di venerdì 21 ottobre? Chi ha trionfato e ha scalato la classifica?

Chi ha vinto la puntata di ieri di Tale e Quale Show

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile un colpo di scena. L’obiettivo resta uno: scalare il vertice della classifica e convincere la giuria. Chi ha trionfato e si è aggiudicato il primo posto nella puntata di venerdì 21 ottobre?

La vincitrice della puntata di questa sera è @14Cannavo ✨

Tutta la sua euforia dopo una serata super emozionante 🤩#taleequaleshow pic.twitter.com/oUbQS7lzgp — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 21, 2022

La classifica di venerdì 21 ottobre

Ecco la classifica e i punteggi: