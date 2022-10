Tale e Quale Show 2022, anticipazioni 21 ottobre: imitazioni di stasera, ospiti e classifica

Come ogni venerdì che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello con Tale e Quale Show, il programma più camaleontico di sempre che vede alla conduzione Carlo Conti. Tra imitazioni, ospiti, giudici e performance dal vivo. Protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di salire sul palco nei panni di altri idoli della musica italiana (e non solo). Ma cosa succederà nella quarta puntata di stasera, in onda subito dopo I Soliti Ignoti di Amadeus?

Le imitazioni di stasera a Tale e Quale Show, tutti gli abbinamenti

Ecco, quindi, tutti gli abbinamenti di stasera:

Elena Ballerini sarà Arisa,

Rosalinda Cannavò vestirà i panni di Francesca Michielin,

Samira Lui si immedesimerà in Jennifer Lopez,

Valeria Marini imiterà Shakira,

Alessandra Mussolini onorerà la memoria di Milva,

Valentina Persia ricorderà il mito di Gabriella Ferri,

Andrea Dianetti avrà le sembianze di Achille Lauro,

Claudio Lauretta interpreterà Renato Zero,

Gilles Rocca ci proverà con Jon Bon Jovi,

Antonino si identificherà in Rod Stewart,

il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli si trasformeranno in Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini.

Chi ha vinto la scorsa settimana e com’è la classifica

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Andrea Dianetti. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile un colpo di scena. L’obiettivo resta uno: scalare il vertice della classifica e convincere la giuria.