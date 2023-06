Perché La Promessa non va in onda oggi 13 giugno 2023? Data prossima puntata

La telenovela spagnola La Promessa, trasmessa da Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45, oggi non andrà in onda. Il motivo è da collegare alla scomparsa di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio e fondatore di Mediaset, avvenuta ieri mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. La programmazione di Canale 5 e delle altre reti Mediaset è stata infatti modificata per dare spazio a speciali informativi e commemorativi dedicati alla figura di Berlusconi, che ha segnato la storia politica ed economica del nostro Paese.

La Promessa e la data della prossima puntata

I fan de La Promessa dovranno quindi attendere per scoprire le nuove vicende che coinvolgono i protagonisti della soap ambientata all’inizio del Novecento in una tenuta spagnola. Al momento non è stato comunicato quando riprenderà la messa in onda della telenovela, che dipenderà dalle decisioni dei palinsesti Mediaset nei prossimi giorni. Si presume che dopo domani, mercoledì 15 giugno, la situazione possa tornare alla normalità e che quindi La Promessa possa essere trasmessa regolarmente. Domani, invece, quasi sicuramente verrà trasmesso il funerale dell’ex premier.

Le altre fiction interrotte

Non solo La Promessa, ma anche le altre fiction del day-time di Canale 5 sono state interrotte per il lutto nazionale. Si tratta di Beautiful e Terra Amara, che solitamente vanno in onda dopo la telenovela spagnola fino alle 18.20. Anche per queste due soap non è ancora noto quando torneranno ad essere trasmesse. Al loro posto, oggi ci sarà uno speciale del Tg 5 che si protrarrà fino alle 18.25. Prima di tornare a seguire le intricate vicende della serie fatta di amori, inganni e colpi di scena, rivediamo in breve la trama.

La trama in breve

La Promessa è una telenovela spagnola ambientata nel 1913, in una Spagna sconvolta dalle tensioni belliche. Al centro della vicenda c’è il Palazzo La Promessa, dimora dei potenti Marchesi di Luján, che nasconde molti segreti e intrighi. Un giorno, un incidente aereo porta nella loro vita Jana, una donna in cerca di verità e vendetta per il passato della sua famiglia. Jana si innamora però di Manuel, il figlio ribelle dei marchesi, che le ha salvato la vita. Tra i due nasce una passione travolgente, ma anche conflittuale. Jana riuscirà a scoprire chi ha ucciso sua madre e dove si trova suo fratello? Manuel sarà disposto a tradire la sua famiglia per amore? Quali misteri si celano dietro la facciata dei Luján? Queste sono le domande che appassionano gli spettatori de La Promessa, in attesa delle prossime puntate.