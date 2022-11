Perché la vita in diretta non va in onda oggi lunedì 28 novembre 2022: quando torna Matano

La Vita in Diretta, condotto da Alberto Matano, non va in onda oggi pomeriggio. Lo stop della trasmissione è previsto da oggi, 28 novembre a martedì 6 dicembre per dare spazio alle partite di calcio che si stanno svolgendo in Qatar. L’appuntamento con il calcio ha modificato anche gli orari dell’edizione del tg che andrà in onda alle 16.30 invece che alle 17, per dare spazio al pre-partita del Mondiale.

I Mondiali del Qatar modificano il palinsesto Rai

Il cambiamento del palinsesto sulle reti Rai comporta dei vantaggi per gli “antagonisti”. La domanda che in tanti si stanno facendo è se Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara D’Urso riuscirà a trarre vantaggio dalla situazione.

La Vita in Diretta accompagna i telespettatori della fascia pomeridiana ormai da anni. Il programma offre una varietà di argomenti, non solo cronaca, ma anche intrattenimento. Con il passare del tempo il format è un po’ cambiato. Oggi il programma è diviso in tre fasce: una che si occupa di attualità, un’altra rivolta all’intrattenimento, la terza e ultima dedicato ad approfondimenti di fatti di cronaca o ad argomenti a sfondo sociale.