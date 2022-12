Perché l’Eredità oggi sabato 24 dicembre 2022 non va in onda? Quando ritorna Flavio Insinna

Oggi, sabato 24 dicembre 2022, il consueto appuntamento con l’Eredità — il game quiz di Rai 1 che va in onda tutti i giorni a partire dalle 18.45 — non andrà in onda. Quale sarà la motivazione di tale assenza e quale programma prenderà il posto di Flavio Insinna che ogni sera intrattiene e diverte i telespettatori? Cerchiamo adesso di fare chiarezza.

Perché l’Eredità oggi sabato 24 dicembre non va in onda?

Come anticipato, quest’oggi il programma “l’Eredità” condotto da Flavio Insinna non andrà in onda. Alla base dell’assenza ci sono diverse motivazioni. In primis la messa in onda della finale dello Zecchino D’Oro, a seguire poi la Santa Messa della Vigilia di Natale celebrata da Papa Francesco e per finire l’appuntamento con il telegiornale. Insomma, nonostante l’assenza de “l’Eredità”, il palinsesto di casa Rai in questa giornata festiva è davvero ricco.

La finale dello Zecchino D’Oro

La finale dello Zecchino D’Oro si disputerà oggi, sabato 24 dicembre. A condurla per la sesta edizione consecutiva Carlo Conti mentre al timone delle precedenti puntate, giovedì 22 e venerdì 23 dicembre, della nota manifestazione canora c’erano Francesca Fialdini e Paolo Conticini. L’appuntamento con lo Zecchino D’Oro è dunque previsto per oggi alle 17 su Rai 1. In cara 14 canzoni interpretate da 11 bambini provenienti da undici regioni italiane, insieme al piccolo coro dell’Antoniano che è diretto da Sabrina Simoni.

La Santa Messa

La Santa Messa Celebrata da Papa Francesco in occasione della Viglia di Natale verrà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 19.20. È possibile riguardare la celebrazione anche in diretta streaming su Rai Play mentre su Tv 2000 sarà possibile assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8.30 e 19.30. Ma quando ritorna l’Eredità? L’appuntamento con Flavio Insinna e il suo amatissimo programma torna nel giorno di Natale, domenica 25 dicembre. Anche in questa speciale giornata, il noto conduttore sarà pronto ad intrattenere i suoi affezionati telespettatori con la bravura che sempre lo caratterizza.