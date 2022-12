Zecchino D’Oro 2022, anticipazioni finale 24 dicembre 2022: canzoni e chi vincerà

Zecchino D’Oro 2022, tutte le anticipazioni sulla finale di oggi 24 dicembre 2022. Giorno della Vigilia di Natale all’insegna delle canzoni dei più piccoli nel talent, passateci quest’espressione, tra i più conosciuti della tv. Ma quali sono i concorrenti rimasti in gara? Quali sono le canzoni con cui si esibiranno? Scopriamo dunque insieme tutte le anticipazioni.

Chi sono i finalisti e le canzoni in gara

Sono 14 i brani in corsa per la vittoria finale interpretate da 17 bambini arrivati un po’ da tutta Italia con ben undici Regioni rappresentate. Tra questi c’è anche la piccola Maryam che arriva da Roma e che si esibirà con la canzone Mille Fragole. Questo l’elenco completo dei finalisti di questa edizione con le canzoni interpretate:

Beatrice Marcello, Elia Pedrini – Ci vuole pazienza (Carmine Spera, Flavio Careddu, Valerio Baggio)

Giulia Baccaro – Come King Kong (Gianluca Giuseppe Servetti, Margherita Vicario)

Gioele Frione – Gioca con me papà (Enrico Ruggeri)

Giorgia Nocentini – Giovanissimo papà (Antonio Iammarino, Luca Medici)

Massimiliano Peralta – Il maglione (Filippo Pascuzzi, Davide Civaschi)

Susanna Marchetti – Il mondo alla rovescia (Maurizio Festuccia, Francesco Stillitano)

Mariapaola Chiummo – Il panda con le ali (Daniele Coro, Virginio Simonelli)

Eleonora BusaccaL’acciuga raffreddata (Antonio Buldini, Franco Fasano)

Benedetta Morzetta – L’orso col ghiacciolo (Mario Gardini, Giuseppe De Rosa)

Chiara Paumgharden – La canzone della settimana (Eugenio Cesaro)

Frida Ruggeri – Mambo rimambo (Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti)

Ferdinando Catapano – Mettiamo su la band (Davide Capotorto, Roberto Palmitesta, Alessandro Augusto Fusaro,Giuseppe Carlo Biasi)

Maryam Pagliarone – Mille fragole (Massimo Zanotti, Deborah Iurato)

Francesco Berretti, Diana Giorcelli e Olga Gorgone – Zanzara (Luca Angelosanti, Francesco Morettini)

Quando va in onda la finale dello Zecchino D’oro 2022 e dove vederla in tv e in streaming

Dopo l’appuntamento del 22 e 23 dicembre oggi, giorno della Vigilia di Natale, andrà in onda la finale di questa edizione dello Zecchino D’Oro. L’appuntamento è per oggi, sabato 24 dicembre 2022, alle 17.00 su Rai 1. A presentare la finalissima sarà Carlo Conti che anche quest’anno, per il sesto anno consecutivo, è stato il Direttore Artistico della manifestazione. In streaming sarà possibile vedere la puntata di oggi sulla piattaforma Rai Play.