Zecchino d’Oro 2022: quando inizia, date e canzoni in gara

Tutto pronto per lo Zecchino d’Oro 2022, che torna in tv per accompagnarci verso il Natale. La tradizionale gara di canzoni per bambini andrà in onda su Rai1 giovedì 22 dicembre e venerdì 23 dicembre alle ore 17.05 e sabato 24 dicembre alle ore 17. Dopo il successo dello scorso anno, tornano alla conduzione delle prime due puntate Francesca Fialdini e Paolo Conticini.

Quando inizia lo Zecchino d’Oro 2022?

Per la finale, il pomeriggio della Vigilia di Natale, il padrone di casa sarà invece Carlo Conti, direttore artistico di Zecchino d’Oro. La regia è di Maurizio Pagnussat. I conduttori non saranno soli sul palco dell’Antoniano, con loro: gli youtuber Ninna e Matti, che guideranno la Giuria dei Piccoli, giuria ufficiale dello Zecchino d’Oro composta da 20 bambini, e divertiranno grandi e piccoli. Cristina D’Avena che farà parte della Giuria dei Grandi durante la finale e porterà sul palco la sua musica e poi condividerà uno spazio con Paolo Belli.

Il Grande Mago, Alessandro Politi, con i suoi spiritosi trucchi di magia. Gli immancabili Buffycats della serie 44 gatti. Ospiti della prima puntata anche Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica, Giorgio Minisini, atleta nuoto sincronizzato, Francesco Bocciardo, nuotatore paralimpico, campioni delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, che canteranno il brano Ognuno è campione con il Piccolo Coro dell’Antoniano.

Stefano Coletta, direttore intrattenimento Prime Time, ha così commentato la nuova edizione dello Zecchino d’Oro: “Creiamo valore, per me è una occasione per ripensare alla responsabilità che noi manager del servizio pubblico abbiamo nei confronti dell’infanzia. Questo è il compimento del percorso, perché dal valore nasce il talento. Quando penso ai bambini penso a Il Piccolo Principe e all’idea che ogni adulto è stato bambino ma pochi se ne ricordano. Ho letto i testi delle canzoni in gara e sono al passo con i tempi: ambiente, diversità, bullismo. Le canzoni sono una occasione propizia per alleggerirci ma anche per riflettere”.

Le date delle puntate e le canzoni

Giovedì 22 dicembre, ore 17.05 si inizia con l’ascolto delle prime 7 canzoni; Venerdì 23 dicembre, sempre alle 17.05 si prosegue con l’ascolto delle altre 7 canzoni; Sabato 24 dicembre, ore 17 gran finale con il riascolto di tutti i 14 brani e la proclamazione del brano vincitore.

GIOVANISSIMO PAPÀ

Testo e musica di: Antonio Iammarino e Luca Medici

Interpretato da: Giorgia Nocentini, 8 anni, di Reggello (FI)

Genere musicale: Twist rivisitato in stile anni ‘80

Non serve tingersi i capelli e cercare di essere sempre giovane, per ogni bambino il suo papà sarà sempre giovanissimo! Anche se ha qualche acciacco qua e là. Ma se proprio ci tiene a fare un po’ di allenamento per tenersi in forma, può sempre andare al parco per giocare col suo bambino!

CI VUOLE PAZIENZA

Testo di: Carmine Spera e Flavio Careddu

Musica di: Valerio Baggio

Interpretato da: Beatrice Marcello, 4 anni, di San Fermo della Battaglia (CO) ed Elia Pedrini, 9 anni, di Parma

Genere musicale: Dance-reggaeton

I bimbi, si sa, di pazienza ne hanno veramente poca. Vorrebbero fare tutto di corsa e non fermarsi mai. Ma c’è soprattutto una cosa che non vedono l’ora di fare: diventare grandi. Questa canzone illustra i pensieri di tanti bambini impazienti che stanno imparando, però, che non sempre si può avere tutto subito, ma a volte bisogna anche imparare ad aspettare.

ZANZARA

Testo di: Luca Angelosanti

Musica di: Francesco Morettini

Interpretato da: Francesco Berretti, 5 anni, di Genova, Diana Giorcelli, 6 anni, di Monza e Olga

Gorgone, 6 anni, di Paola (CS)

Genere musicale: Tormentone

Quando arriva l’estate c’è una piccola amica agile, pungente e un po’ fastidiosa che fa un lunghissimo viaggio per venirci a trovare e fare festa. È la zanzara! E allora facciamo un passo avanti, un passo indietro, un passo a destra e balliamo tutti insieme a ritmo di zanzara!

L’ACCIUGA RAFFREDDATA

Testo e musica di: Gianfranco Fasano e Antonio Buldini

Interpretato da: Eleonora Busacca, 6 anni, di Ragusa

Genere musicale: Filastrocca Baby Dance

Chissà come mai un’acciuga raffreddata va su e giù per il mare blu? Sarà forse innamorata? Eh sì, è proprio innamorata! E proprio per amore è andata perfino nelle acque più ghiacciate, beccandosi un bel raffreddore. Ma chi avrà conquistato il suo amore?

L’ORSO COL GHIACCIOLO

Testo di: Mario Gardini

Musica di: Giuseppe De Rosa

Interpretato da: Benedetta Morzetta, 8 anni, di Castel San Giovanni (PC)

Genere musicale: Rock-progressive

Un orso al Polo Nord vive tranquillo nella sua piccola casetta, quando una mattina si sveglia e il suo soggiorno non c’è più. Il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi e il povero orso rischia di rimanere senza la sua casa. Ma ognuno di noi, con un po’ di attenzione, può fare la propria parte per aiutarlo a non perdere i suoi ghiacciai.

METTIAMO SU LA BAND

Testo di: Davide Capotorto e Roberto Palmitesta

Musica di: Alessandro Augusto Fusaro e Giuseppe Carlo Biasi

Interpretato da: Ferdinando Catapano, 9 anni, di San Giuseppe Vesuviano (NA)

Genere musicale: Rock

Mettere su una band non è un’impresa facile, ma se non si inizia a provare non scopriremo mai quali risultati si possono raggiungere e quali emozioni si possono provare. Questa canzone è un invito a non aver paura di inseguire i propri sogni, anche se all’inizio si rischia di sbagliare un po’. Perché con il supporto di chi ci vuole bene riusciremo a fare tutto ciò che desideriamo.

MAMBO RIMAMBO

Testo e musica di: Gianfranco Grottoli, Andrea Vaschetti e Andrea Casamento

Interpretato da: Frida Ruggeri, 8 anni, di Moncalieri (TO)

Genere musicale: Mambo/Baby Dance

Giocare con le parole può essere molto divertente… soprattutto se lo si fa cantando! Mambo Rimambo è una simpaticissima canzone per imparare a fare tante rime con le parole. Basta solo un po’ di ingegno e tanto allenamento!

IL MAGLIONE

Testo di: Filippo Pascuzzi

Musica di: Filippo Pascuzzi e Davide Civaschi in arte Cesareo

Interpretato da: Massimiliano Peralta, 7 anni, di origine sarda da Varsavia (PL)

Genere musicale: Latin Rock

L’inverno può essere una bella stagione: stare in casa al caldo, fare i pisolini, vedere la neve. Certo, fa tanto freddo, ma per quello basta indossare dei calzini pesanti, un bel giubbotto e i guanti. L’importante è non essere costretti a indossare il maglione di lana che punge!

IL PANDA CON LE ALI

Testo e musica di: Virginio e Daniele Coro

Interpretato da: Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (RG)

Genere musicale: Brano cantautorale in stile Brit-Pop

Ognuno di noi è diverso. Abbiamo tutti delle caratteristiche che ci rendono unici e speciali. Non bisogna mai vergognarsi di ciò che si è e, soprattutto, non bisogna mai prendere in giro qualcuno solo perché è diverso da noi, anche se è un panda con le ali. Perché nella diversità si nasconde una grande bellezza tutta da scoprire.

GIOCA CON ME PAPÀ

Testo e musica di: Enrico Ruggeri

Interpretato da: Gioele Frione, 8 anni, di Finale Ligure (SV)

Genere musicale: Rock

Una delle cose che ogni bambino desidera di più al mondo è giocare insieme al suo papà. A volte però i papà arrivano stanchi alla sera e non hanno tempo da passare con i propri bambini. Ma se solo trovassero un momento per loro, scoprirebbero che rendere felice il proprio bimbo può cancellare in un attimo tutta la stanchezza.

IL MONDO ALLA ROVESCIA

Testo di: Maurizio Festuccia

Musica di: Francesco Stillitano

Interpretato da: Susanna Marchetti, 10 anni, di L’Aquila

Genere musicale: Ballata Brit Pop

In un mondo alla rovescia, i fiumi scorrono al contrario, la pioggia va all’insù, nessuno fa la guerra, non esistono i bulli e non si litiga mai. Questa è una canzone che insegna che anche se il mondo in cui viviamo è imperfetto, ognuno di noi può impegnarsi e fare la sua parte per trasformarlo in un posto migliore.

MILLE FRAGOLE

Testo di: Massimo Zanotti e Deborah Iurato

Musica di: Massimo Zanotti

Interpretato da: Maryam Pagliarone, 9 anni, di Roma

Genere musicale: “Swing-Pop” in stile Beatlesiano

Con le persone che amiamo tutto sembra più facile, niente ci fa più paura e il mondo sembra sempre più bello. Quando chi amiamo ci sta vicino i nostri pensieri vagano in un giardino pieno di fragole e libellule e sentiamo su di noi un vento leggero che accarezza il nostro cuore.

LA CANZONE DELLA SETTIMANA

Testo e musica di: Eugenio Cesaro

Interpretato da: Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant’Angelo d’Alife (CE)

Genere musicale: Pop

È faticoso essere un bambino. Non si ha mai un giorno libero per giocare o rilassarsi. Bisogna fare i compiti, andare in piscina, fare calcio. E alla domenica si arriva stanchi e non si ha più voglia di fare nulla. Invece, alle volte, i bambini avrebbero solo bisogno di staccare la spina ed essere solo bambini, senza pensieri o responsabilità.

COME KING KONG

Testo e musica di: Gianluca Giuseppe Servetti e Margherita Vicario

Interpretato da: Giulia Baccaro, 10 anni, di Gravina di Catania (CT)

Genere musicale: Baby dance con forti influenze Rock

Un gorilla viene strappato alla foresta per essere portato a Malibù, dove viene chiuso in gabbia e usato per girare spot e intrattenere le persone. Un omaggio al celebre film di King Kong.