Perché Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio oggi 14 dicembre non va in onda? Data prossima puntata

Dopo il debutto e il successo della scorsa settimana con Cristiano Malgioglio, che ha finalmente aperto le porte del suo show ai telespettatori di Rai 2, oggi il pubblico dovrà fare a meno di quelle interviste, di quei racconti di vita e di quei momenti di leggerezza. Il programma Mi casa es tu casa mercoledì 14 dicembre non andrà in onda. E perché? Se lo stanno domandando tutti, tutti quelli che non vedevano l’ora di sintonizzarsi e seguire la seconda e imperdibile puntata.

Mi casa es tu casa si ferma per una settimana

Niente da fare: questa sera Rai 2 non ospiterà Cristiano Malgioglio. E il motivo di questo ‘slittamento’ sembra quasi sottointeso. Su Rai 1, infatti, andrà in onda l’attesa semifinale dei Mondiali, quella che vedrà scendere in campo Francia e Marocco. Da qui, quindi, la decisione dell’azienda di far slittare lo show di Malgioglio. E di posticiparlo di una settimana. Ma l’attesa, si sa, ne varrà sicuramente la pena. I riflettori, quindi, saranno puntati sulla partita: una tra Francia e Marocco se la dovrà vedere in finale con l’Argentina, che ieri ha battuto 3-0 la Croazia.

Cosa andrà in onda stasera su Rai 2

Questa sera su Rai 2, a partire dalle 21.10, al posto di Mi casa es tu casa di Cristiano Malgioglio andrà in onda una commedia. E cioè il Principe dimenticato. Protagonista una bimba, Sofia, che si addormenta e viene portata dal padre a Storyland, uno studio cinematografico fantasy. Ed è qui che inizieranno le loro avventure. Tra romanticismo e commedia. L’appuntamento con Cristiano Malgioglio, pronto ad ospitare in studio artisti nazionali (e non solo) è per mercoledì prossimo, il 21 dicembre, sempre su Rai 2.