Mi casa es tu casa, anticipazioni prima puntata: gli ospiti di Cristiano Malgioglio di mercoledì 7 dicembre

Se ne parlava da tempo, ma il giorno tanto atteso è arrivato: questa sera su Rai 2, a partire dalle 21.20 circa, prenderà il via il programma di Cristiano Malgioglio. E cioè Mi casa es tu casa. Tanti gli ospiti, i racconti di vita, i momenti divertenti. Ma cosa vedremo nella prima puntata, che andrà in onda questa sera, mercoledì 7 dicembre? Chi saranno gli ospiti del padrone di casa?

Heather Parisi e Sam Ryder a Mi casa es tu casa

Mi casa es tu casa è il programma che segna il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio, che aprirà letteralmente le porte di casa. In una dimensione quasi domestica e informale, che permetterà al pubblico di conoscere i personaggi del mondo dello spettacolo sotto un altro punto di vista, in modo intimo e profondo. Tra gli ospiti della prima puntata, mercoledì 7 dicembre, la showgirl Heather Parisi e Sam Ryder. Con Heather Parisi, Malgioglio trascorrerà una giornata insieme e ripercorrerà con lei i momenti più belli, emozionanti e intensi della sua carriera. Il pubblico, quindi, scoprirà alcuni aspetti inediti. Ma non mancheranno le sorprese, i colpi di scena e le grandi emozioni. Dall’arrivo in Italia al debutto nel nostro paese a partire da quel provino con Pippo Baudo, che ha aperto a lei le porte del mondo dello spettacolo.

L’intervista a Sam Ryder

Tra gli ospiti anche il cantante inglese Sam Ryder, secondo classificato dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest con Space Man. Il cantante sarà ospite di Malgioglio e protagonista di un momento speciale. E particolare.

Quante puntate sono, dove vedere le repliche

Saranno cinque gli appuntamenti imperdibili con Mi casa es tu casa. E in ogni puntata ci saranno diversi artisti, anche internazionali, che si racconteranno a cuore aperto. L’appuntamento con la prima puntata è per stasera, mercoledì 7 dicembre: tutte le repliche, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale Rai Play.