Perché Myrta Merlino lascia LA7? Cosa è successo e novità

Siamo soliti vederla alla conduzione de L’Aria Che Tira, programma di La 7 che tiene compagnia ed informa i telespettatori su temi di cronaca ed attualità, nonché mediante testimonianze da parte dei diretti interessati. Ci stiamo riferendo alla giornalista Myrta Merlino che oggi, venerdì 16 giugno, durante l’ultima puntata della trasmissione prima menzionata ha reso noto che dirà addio a La 7, emittente terzopolista che la ospita da oltre 10 anni.

Myrta Merlino e le foto della spazzatura nella Capitale: ‘Natura Morta’

L’addio di Myrta Merlino a La7

Nel corso di queste ultime settimane sono stati diversi gli addii dei volti noti del piccolo schermo. A cominciare da quello molto discusso e sentito di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, per giungere poi a quello di Gramellini e Annunziata. Ora, un altro volto noto al pubblico abbandona le canoniche vesti nelle quali siamo state abituati a vederla fino a questo momento. Si tratta, come detto, della giornalista Myrta Merlino che durante l’ultima puntata di questa stagione de L’Aria che Tira ha detto:

Le parole e i ringraziamenti della giornalista

“E adesso? Da dove comincio adesso? 12 anni lunghi, importanti nei quali le vite si intrecciano, cambiano, il mondo cambia, noi cambiamo, caspita se cambiamo. 12 anni di lavoro ma questo qui non è mai solo lavoro. 200 puntate l’anno, 2 ore e mezza tutti i giorni, praticamente abbiamo passato la vita insieme. E poi arriva oggi. Un momento di grande grande commozione: oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira.

E’ stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e il nero che spesso ci assilla (…) The show must go on è un mantra nel nostro mondo ma anche una promessa: qualsiasi cosa accade saremo sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi. Ogni giorno noi e voi, ogni giorno le notizie, i fatti, le storie che hanno segnato il nostro tempo. Il Bataclan, le dimissioni del Papa (…) Una parola che guida tutto: squadra perché grazie a questa incredibile squadra – venite qua – che siamo sempre andati avanti con dedizione e impegno”, queste le parole della giornalista e conduttrice che poi aggiunge:

Grazie alla rete (…) Grazie di cuore all’editore, a Urbano Cairo, che mi ha fatto sempre sentire enormemente libera in questo luogo. Ma soprattutto grazie a voi perchè siete voi la chiave di ogni mio successo, il mio pubblico meraviglioso. (…) Grazie per averci reso il programma leader del daytime (…) E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto”.