Perché Paola e Chiara si erano divise? Cosa era successo, il nuovo album delle sorelle Iezzi

Il duo musicale composto da Paola e Chiara è tornato in cima alle classifiche grazie al brano presentato a Sanremo 2023: Furore. Non solo, proprio ieri, 12 maggio 2023, è uscito il loro nuovo album “Per sempre”. Tutti i fan, però, non si sono certo dimenticati della loro scomparsa per anni, avvenuta nel 2013 senza spiegazioni. Oggi si racconteranno ai microfoni di Verissimo, se siete curiosi: ecco tutto quello che sappiamo sui motivi della loro rottura.

Perché Paola e Chiara si erano divise?

Paola e Chiara, dopo il gran successo degli anni ’90 e i primi anni del 2000, hanno subito una forte battuta d’arresto che le ha portare a sciogliere il duo nel 2013, con grande sconvolgimento di tutti i fan. Perché l’hanno fatto? Solo di recente hanno spiegato un po’ le reali motivazioni. Pare che sia stato causato dal declino del successo e dal conseguente malumore. Erano sempre nervose, non riuscivano a cantare bene, insomma, erano su due lunghezze d’onda differenti.

I motivi del litigio

Pare che si fossero separate a causa dei numerosi e continui litigi a causa della pressione mediatica. Entrambe erano sempre nervose e tese, così la loro creatività e il loro lato artistico si andava affievolendo. Nel 2013, così, hanno deciso di prendere strade diverse: Chiara si è dedicata alla recitazione e ha lavorato tanti anni per il teatro, mentre Paola si è reinventata come dj. Sono trascorsi molti anni, grazie all’incoraggiamento dell’amico Max Pezzali e ai fan che acclamavano il loro ritorno a gran voce, sono riapprodate sul palco di Sanremo con una delle canzoni più amate di tutto il festival: Furore.

Il nuovo album delle sorelle Iezzi

Non solo, il ritorno di Paola e Chiara è un ritorno “col botto”. Infatti, proprio ieri, 12 maggio 2023, è uscito il loro nuovo album dal titolo “Per sempre” e tutti i fan sono già entusiasti. Il loro tour in tutta Italia è iniziato il 5 maggio e durerà fino a fine settembre. Hanno raccontato di aver messo anima e cuore il questo disco. Sarà l’ultimo della loro carriera?