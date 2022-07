Perché Reazione a Catena oggi non va in onda? Il motivo, data prossima puntata

Chi si è appena seduto di fronte alla televisione e si è sintonizzato su Rai 1 si è reso conto che al posto di Marco Liorni, conduttore al timone di Reazione a Catena, c’è lo speciale del TG1 presentato da Monica Maggioni. Niente da fare, quindi, per il quiz game che allena la mente: oggi la trasmissione non andrà in onda.

Lo speciale del TG1 al posto di Reazione a Catena

Reazione a Catena, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì a partire dalle 18.45, oggi non va in onda. Il motivo? Al suo posto su Rai 1, fino alle 20, ci sarà lo speciale del TG1 sulla crisi di Governo. Draghi, infatti, qualche giorno fa ha presentato le sue dimissioni, poi respinte’ da Mattarella. E il TG1 sta approfondendo la vicenda. Da qui, quindi, la decisione di far slittare il quiz game dell’estate condotto da Marco Liorni.

Quando ritorna in onda?

Salvo cambiamenti del palinsesto e modifiche all’ultimo minuto, Reazione a Catena tornerà in onda domani, sempre a partire dalle 18.45, subito dopo l’appuntamento con Estate in Diretta. Le campionesse, Le Giusto in Tempo, riusciranno ad aggiudicarsi ancora questo titolo?