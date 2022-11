Phoebe Dynevor e Andrew Garfield sono fidanzati? Cosa sappiamo sull’attrice di Bridgerton e Spider Man

Phoebe Dynevor e Andrew Garfield sarebbero una coppia. È The Sun a svelare il presunto flirt tra l’attrice che interpreta Daphne nella serie Bridgerton e il volto di Spider-Man. Secondo quanto riportato, i due sarebbero “inseparabili” dopo essersi incontrati all’after party dell’evento GQ Man Of The Year Awards.

Il flirt tra Phoebe Dynevor e Andrew Garfield

Dopo averli avvistati insieme alla festa, The Sun ha pensato bene di contattare una persona vicina alla coppia per capire cosa stia succedendo tra i due. La fonte in questione ha confermato che ci sarebbe un flirt in corso: “Andrew e Phoebe si sono piaciuti subito, c’è stata un’attrazione immediata”. Inoltre, ha fatto sapere che i due si sarebbero conosciuti grazie a conoscenze comuni: “Condividono tante cose”. Quindi la conferma: “Non si tratta di un incontro di una sera, dopo essere andati via insieme dalla festa, hanno continuato a vedersi e si comportano come una coppia vera e propria”.

Al momento, i diretti interessati preferiscono mantenere il silenzio. Nel momento in cui scriviamo, non hanno ancora commentato il gossip che li riguarda. L’ultima relazione nota di Phoebe Dynevor, è quella con l’attore Pete Davidson, durata cinque mesi e risalente allo scorso anno.

Anche Andrew Garfield è reduce da una rottura. Lo scorso aprile, infatti, ha messo fine alla relazione durata otto mesi con la modella Alyssa Miller perché si sarebbero resi conto di essere entrambi troppo impegnati – lavorativamente parlando – per poter coltivare la loro relazione. Prima di lei, l’attore era stato legato a Emma Stone, Rita Ora e Christine Gabel. Quanto alla sua concezione dell’amore, Garfield ha fatto sapere di credere fermamente nell’amore a prima vista, ma di essere anche convinto che: “Ti puoi innamorare di chiunque, se conosci la sua storia”. Insomma, sembra proprio il caso di dire che una nuova coppia sia scoppiata ad Hollywood.