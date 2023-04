Pierangelo Bertoli, chi è la moglie: età, matrimonio e figli

Tutto pronto per una nuova puntata del salotto più amato dagli italiani: Domenica In su rai 1 con la conduzione dell’adorata Mara Venier. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà un servizio inedito in memoria del grande cantautore Pierangelo Bertoli. In studio ci sarà il figlio Alberto, che ha seguito le orme del padre ed è un musicista affermato. Racconterà tutto del padre e anche della madre Bruna Pattacini, che è rimasta con Pierangelo fino all’ultimo secondo. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco chi è lei!

L’amore tra Pierangelo Bertoli e Bruna Pattacini

Il celebre cantautore scomparso Pierangelo Bertoli, è stato sposato per tutta la vita con l’amore della sua vita: Bruna Pttacini. I due si sono conosciuti giovanissimi, alla fine degli anni ’70 in uno dei circoli di sinistra, di Rifondazione Comunista, che entrambi frequentavano. Un amore giovane, che è durato fino alla scomparsa di lui. Si sono amati fino all’ultimo secondo e hanno dato alla luce tre figli: Emiliano, Petra e Alberto.

Chi è Bruna: età e lavoro

Bruna Pattacini è stata l’amore di tutta la vita di Pierangelo Bertoli. Lei non ha mai amato le luci dei riflettori e non ha mai voluto rendere pubblica la sua vita. Per questi motivi, di lei non si sa praticamente nulla. Probabilmente anche lei è nata a Sassuolo e ha circa 60 anni. Ha accudito il marito fino al momento della morte. Il figlio Alberto ha raccontato che la mamma aveva messo una sedia vicino al letto di Pierangelo e non lo lasciava solo un istante, teneva il capo sulle sue gambe. Ligabue ha raccontato nel suo libro gli ultimi istanti di vita dell’amico. In punto di morte, Pierangelo ha preso il viso della moglie tra le mani e le ha detto: “Sei la cosa più bella, più vera, e più pulita che potesse capitare nella vita“. L’ha guardata negli occhi, ha sussurrato: “Amore mio, vado” e poi si è spento, il 7 ottobre del 2002.

Vita privata: matrimonio, figli e Instagram

Bruna Pattacini è stata sposata per tantissimi anni con Pierangelo Bertoli e i loro tre figli sono stati gli altri grandi amori della loro vita. Petra ed Emiliano sono molto riservati, solo Alberto ha seguito le orme del padre ed è un musicista affermato. Ha ricordato più volte il padre in tv e ha da poco inciso un nuovo disco “In due davanti al fuoco”, in cui ha elaborato un duetto virtuale con il padre, che gli ha fatto scoprire l’amore per la musica. Bruna ha un profilo Instagram nuovissimo in cui ha una sola foto di un viaggio a Petra, in Giordania.