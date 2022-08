Piero Angela, chi è la figlia Christine Angela: età, professione e biografia della sorella di Alberto

Dal giorno della scomparsa non si fa altro che parlare di Piero Angela, il noto divulgatore scientifico e giornalista che sabato scorso, all’età di 93 anni, è morto a Roma. Ed è proprio nella Capitale che oggi si sono tenuti i funerali alla presenza di tantissime persone, tra personaggi noti (e non).

Commovente il messaggio che il figlio Alberto, quello che aveva annunciato sui social la scomparsa del padre, ha letto questa mattina, facendo anche riferimento alla sorella Christine. Che a differenza sua è meno conosciuta, è finita meno in televisione e sotto i riflettori. Da qui, quindi, la curiosità su di lei, sul suo lavoro e sulla sua vita privata.

Che lavoro fa la figlia di Piero Angela

Christine Angela, rispetto al fratello Alberto, è molto più riservata. Ma sappiamo che è nata nel 1958, primogenita di Piero Angela e sua moglie Margherita. Si sa veramente poco su di lei: ha 64 anni e, molto probabilmente, si occupa di scienza perché ha collaborato con il padre per alcune pubblicazioni. Christine, infatti, ha aiutato Piero Angela nella realizzazione del libro ‘Ti amerò per sempre’. Ma non solo. A differenza del fratello, che è al timone di programmi come Ulisse e Passaggio a Nord Ovest, Christine non è mai apparsa in televisione e ha sempre preferito lavorare dietro le quinte.

Il messaggio commovente di Alberto

Struggente il discorso di Alberto Angela, che oggi ha salutato – insieme a migliaia di persone – suo padre. Un’istituzione per il nostro Paese, un uomo che con la sua passione ha unito più generazioni e mondi che sembravano distanti tra di loro.

“Lui mi ha insegnato, in questi ultimi giorni, a non aver paura della morte’, prosegue Alberto. ‘La morte che è la più grande paura di qualunque essere umano lui l’ha attraversata con una serenità che mi ha veramente colpito. Non l’ho mai visto in mezzo allo sconforto, alla tristezza, al dolore, mai. Lui certo continuerà, a mio modo di vedere, a vivere. Vivere attraverso i libri, le trasmissioni, i dischi jazz. Però lui continuerà a vivere in tutti quei ragazzi che hanno la speranza per il futuro e che soprattutto cercano l’eccellenza, con sacrificio ma vanno avanti. Sarà vivo in tutte le persone che cercano di unire e non di disunire. In quelle che cercano la curiosità e la bellezza della natura. L’eredità che lascia a tutti noi, non solo a me, non è un’eredità fisica ma di atteggiamento nella vita. Credo che questa sia la cosa più importante che ci ha lasciato e, come ha ricordato nel suo ultimo comunicato, anche voi fate la vostra parte. Io cercherò di fare la mia’. Parole che hanno commosso, ma Alberto Angela ora potrà contare sulla sua famiglia, sulla madre Margherita e sulla sorella Christine. Perché il ricordo di Piero Angela sarà sempre vivo nel cuore di tutti gli italiani.