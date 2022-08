Piero Angela, chi è la moglie Margherita: età, lavoro, biografia

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Niente di più vero nel caso di Piero Angela, il noto divulgatore scientifico e giornalista che sabato scorso all’età di 93 anni è morto a Roma. Una vita di successi, di insegnamenti, tra curiosità e passione, una vita trascorsa al fianco della moglie Margherita, che l’ha sempre supportato e non l’ha mai lasciato solo. Un amore grande, di quelli che hanno superato le difficoltà, gli ostacoli e hanno mostrato di essere forti. Invincibili.

Come si sono conosciuti Piero Angela e sua moglie Margherita

“Abbiamo avuto subito una scossa elettrica, dal primo sguardo, è stata folgorante. Siamo insieme da 66 anni, è andata bene”. Ne parlava così, ai microfoni del TG1, Piero Angela, che in un’intervista ha ripercorso il primo incontro con Margherita Pastore, quella che poi sarebbe diventata sua moglie e la mamma di Alberto e Christine.

L’inizio della carriera da ballerina

I due, insieme da oltre 60 anni, si erano conosciuti negli anni ’50. Margherita Pastore all’epoca era una ballerina classica, ma poi ha deciso di lasciare gli studi per seguire Piero Angela a Parigi, che lì lavorava come corrispondente del telegiornale Rai. “Ho il senso di colpa di averne interrotto la carriera, anche se lei assicura di non avere rimpianti” – aveva spiegato Piero Angela, che ha sempre potuto contare sull’amore della moglie. Quella che per lui ha forse rinunciato ai sogni e che non ci ha pensato due volte a seguirlo. La stessa che ha sempre preferito stare lontana dai riflettori, per dare ‘spazio’ al marito e al figlio Alberto, che ha seguito le orme del padre.

La lunga storia d’amore

Margherita Pastore è stata fondamentale nella vita di Piero Angela. Ed è stato lui stesso a confermarlo in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: ‘Mia moglie mi ha aiutato molto. È più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici’.