Piero Angela, funerali e camera ardente in Campidoglio il 16 agosto

I funerali di Piero Angela si terranno martedì 16 agosto a Roma. Già a partire dalle 11:30 sarà allestita la camera ardente in Campidoglio.

I funerali laici a Roma

Sarà una cerimonia aperta: saranno migliaia le persone che parteciperanno ai funerali del grande giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, morto ieri nella sua casa a Roma, all’età di 93 anni. I funerali laici inizieranno alle ore 16:00.

A Viterbo uno spazio dedicato a Piero Angela

L’Italia ha perso una vera istituzione, una colonna portante e l’ondata di messaggi di cordoglio non si è fatta attendere. Partono in tutto il Paese le iniziative pubbliche per ricordare il conduttore e saggista italiano. A Viterbo, la sindaca Chiara Frontini ha dedicato uno spazio pubblico in onore e memoria di Piero Angela, “affinché la memoria si nutra dei grandi uomini che hanno lasciato il segno. Angela ha aperto a generazioni di italiani, di tutte le età, tante porte sul mondo della conoscenza, ha formato intere generazioni di donne e di uomini alla cultura scientifica generale sapeva raccontare in maniera semplice e alla portata di tutti le bellezze e la cultura del nostro Paese, facendole conoscere al mondo”.