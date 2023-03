Piero Chiambretti, chi è la ex moglie: età, lavoro e vita privata

Piero Chiambretti è uno dei volti noti della nostra televisione. Amatissimo e seguitissimo, le sue trasmissioni hanno sempre catturato l’attenzione del pubblico a casa. Ma se sulla sua carriera sappiamo praticamente tutto – a tal proposito è in rampa di lancio in questo 2023 il suo nuovo programma Mediaset La Tv dei 100 meno uno – che dire della sfera privata? Il conduttore è sposato? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Federica Laviosa, chi è l’ex moglie di Piero Chiambretti

Eclettico, irriverente, mai banale. Tutto questo è Piero Chiambretti, classe 1956, con una lunghissima carriera alle spalle sul piccolo schermo. Dal punto di vista sentimentale l’ultima relazione del conduttore televisivo è stata quella con Federica Laviosa. La coppia si era sposata per poi separarsi nel 2016. In mezzo la nascita della loro figlia Margherita nel 2011. Il divorzio però è stato turbolento e problemi sono sorti soprattutto per l’affidamento proprio della figlia. Alla fine, dopo difficili trattative, i due sono riusciti a giungere ad un accordo. Per quanto riguarda il gossip il nome di Federica Laviosa era stato poi accostato, dopo la rottura con il marito, a quello di Alessio Lo Passo, ex tronista di Uomini e Donne. Ma tra di loro sembrerebbe non esserci stato più di un semplice incontro fugace.

Chi è Ingrid Muccitelli, l’ex fidanzata di Piero Chiambretti

Il matrimonio con Federica Laviosa non è stata l’unica storia importante per il conduttore e ora volto nel 2023 della nuova trasmissione di Canale 5 La Tv dei 100 meno uno. Sì perché nel 2009, prima dunque della relazione con quella che diventerà la sua futura moglie (oggi ex come visto) nonché madre della figlia Margherita, Chiambretti aveva annunciato la fine di un’altra love story, quella con Ingrid Muccitelli. La coppia si era fidanzata sette anni prima: a comunicare la rottura erano stati entrambi con un comunicato ufficiale.