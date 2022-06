Piero Pelù cade durante il concerto: come sta il cantante

C’è chi si butta sulla folla, chi a volte non è stato ‘preso al volo’ e chi, come è accaduto a Piero Pelù, è semplicemente caduto dal palco durante un concerto. Il rocker, infatti, è stato protagonista di una brutta caduta durante il suo concerto a Milano, di fronte a migliaia di fan che erano lì per lui, per godersi lo spettacolo. A spiegare cosa è successo, in quei pochi istanti, è stato proprio il cantante sui social: su Instagram, infatti, ha postato il video, poi in una seconda foto le lastre.

La caduta di Piero Pelù durante lo spettacolo a Milano

Nel video si vede Piero Pelù sul palco, molto vicino ai fan. Poi, per qualche motivo, il cantante perde l’equilibrio, cade all’indietro e sbatte la testa. Ma lui è un rocker, si alza e ritorna a cantare. Eppure, la caduta si è sentita e le lastre, pubblicate poi su Instagram, lo dimostrano.

Le sue condizioni di salute

Sui social Piero Pelù ha pubblicato il video, poi le foto, con tanto di didascalia ironica.

“Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una protrusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”. Quindi, nella caduta ha riportato una protrusione erniaria, ma fortunatamente niente di così grave!

I messaggi di fan e colleghi

Tantissimi i messaggi di fan e colleghi, molti quelli che hanno augurato a Piero Pelù una pronta guarigione. Da Nek a Saturnino, fino a Virginia Raffaele. Ma il rocker non molla e sabato 4 giugno sarà da Ligabue, che lo ha invitato come ospite al suo concerto a Campovolo. La musica non si ferma!