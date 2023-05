Pietro Delle Piane, chi è il compagno di Antonella Elia: età, lavoro, carriera, foto, vita privata, figli e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico ogni giorno dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Marco Ligabue, anche Antonella Elia, che sarà in studio con il suo compagno Pietro. I due si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

Cosa sappiamo su Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia

Pietro delle Piane è un attore e doppiatore italiano nato a Cosenza il 21 maggio 1974. Sappiamo che, una volta terminati gli studi all’Università Magna Grecia di Catanzaro, dove si è laureato in giurisprudenza, ha deciso di trasferirsi a Roma. Era il 1999 quando ha cambiato casa ed era il 2001 quando ha frequentato la scuola di recitazione e dizione, quella diretta da Fioretta Mari e con la quale ha debuttato in diversi teatri italiani con gli spettacoli Fateci un applauso, F.F. Femminile Fortissime. Nella sua carriera cinematografica e teatrale ha collaborato con artisti del calibro di Nino Manfredi, Giancarlo Giannini, Diego Abbatantuono, Ricky Tognazzi e Gabriele Salvatores. E’ il fidanzato della famosa showgirl televisiva Antonella Elia.

I successi come attore al cinema

Pietro ha recitato anche al cinema e lo abbiamo visto nei seguenti film:

Odi et amo

I fetentori

Vacanze sulla neve

Il Conte di Melissa

La lettera

L’abbuffata

I mostri oggi

Aspromonte

Il ragazzo della Giudecca

La partecipazione a Temptation Island

Pietro nell’estate del 2020, proprio insieme ad Antonella Elia, ha partecipato all’ottava edizione di Temptation Island. I due, che si sono conosciuti e innamorati nel 2019, sono ancora felici, complici e innamorati come non mai.

Instagram di Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane ha un profilo Instagram e con l’account @pietrodellepiane vanta oltre 240 mila followers. Qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità, del suo lavoro. E foto in compagnia dell’amata compagna Antonella.