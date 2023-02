Pilar Fogliati: chi è, età, carriera, film, fidanzato, Instagram, altezza, vita privata e foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Nella puntata di oggi si ricorderanno Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi scomparsa nella notte dopo aver combattuto contro una lunga malattia, e Gianfranco Funari. Ma non solo. In studio ci sarà anche l’attrice e regista Pilar Fogliati, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore.

Dagli esordi al debutto di Pilar Fogliati

Pilar Fogliati, all’anagrafe Maria Del Pilar Fogliati, è nata ad Alessandria il 28 dicembre del 1992 ed è una nota attrice e regista. Romana, è nata ad Alessandria, ma è cresciuta a Mentana e ha iniziato fin da piccola ad appassionarsi alla recitazione. A 16 anni, infatti, i suoi genitori l’hanno iscritta a un corso di teatro amatoriale, poi si è diplomata presso l’accademia nazionale d’arte drammatica.

I successi in teatro (e non solo)

La giovane attrice, poco più che ventenne, ha iniziato a recitare in teatro, mentre nel 2015 ha debuttato sul piccolo schermo. E nel 2016 l’abbiamo vista al cinema nel film Forever Young di Fausto Brizzi. Dal 2017, invece, interpreta l’etologa Emma Giorgi nella fiction Un passo dal cielo e nel 2019 ha condotto per la prima volta un programma, Extra Factor, insieme ad Achille Lauro. Nel 2021 è stata tra le protagoniste della fiction Cuori su Rai 1 e nel 2022 è stata prima madrina della quarantesima edizione del Torino Film Festival, poi protagonista della serie Netflix Odio il Natale.

Romantiche, regia di Pilar Fogliati

Ora, invece, è di nuovo al cinema con Romantiche, film diretto proprio da lei. E di cui parlerà oggi ai microfoni di Serena Bortone su Rai 1.

Chi è il fidanzato, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. La giovane attrice, che ora ha debuttato anche alla regia, sembrerebbe essere fidanzata con Severiano Recchi, un ragazzo di 35 ani che lavora nel mondo delle energie rinnovabili. Lei in passato ha avuto una relazione con l’attore e collega Claudio Gioè.

Instagram di Pilar Fogliati

Pilar ha un profilo Instagram e con l’account @pilarfogliati vanta oltre 180 mila followers.