Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023: ecco quando ci sarà il concerto

Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023, adesso è ufficiale. Con un post su Instagram, dopo giorni frenetici in cui le voci circa un possibile maxi concerto a Milano avevano letteralmente fatto impazzire i fan, il gruppo ha annunciato la data, la prima, per il prossimo anno. Insomma: i Pinguini Tattici a San Siro. E’ tutto vero.

Pinguini Tattici a San Siro l’11 luglio 2023

L’evento che tutti aspettavano è fissato per l’11 luglio 2023 (sarà un martedì). A darne la comunicazione sono stati gli stessi artisti con un post sull’account ufficiale del gruppo come detto. Soltanto tre giorni fa, per alimentare ulteriormente le aspettative in merito ad un possibile concerto alla Scala del Calcio, i Pinguini, lo ricordiamo, avevano postato un criptico “No rissa” che altro non era se non l’anagramma di San Siro.

Queste ad ogni modo le parole che hanno accompagnato la notizia:

“San Siro. Un sogno che si avvera. Da sempre crediamo nel potere delle squadre piuttosto che in quello dei singoli, anche per questo siamo una band. Questa che vedete in foto è la nostra. Aperte ora le prevendite, ditelo a chi volete. Sarà incredibile, promesso”

Dove comprare i biglietti e quanto costano

La notizia del concerto ha mandato in visibilio i fan. Basti pensare che a sole due ore dall’annuncio e dalla successiva apertura delle vendite i Pinguini Tattici Nucleari hanno comunicato nelle loro stories Instagram di aver già staccato “oltre 30.000 biglietti”. Ricordiamo che a gestire la vendita dei biglietti è il portale Ticketone (link diretto qui). Il concerto è previsto per le ore 21.00 e i tagliandi partono da un importo di 39 euro.