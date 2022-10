Maneskin in concerto a Roma allo Stadio Olimpico nel 2023: ecco quando, date e biglietti

I Maneskin torneranno ad esibirsi allo stadio Olimpico di Roma. L’annuncio arriva direttamente dalla band, ospite ieri nella trasmissione di Fabio Fazio Che Tempo che fa. Presentato inoltre il singolo ‘The Ionelielest’, uscito la scorsa settimana e già in testa alla classifiche dei brani della FIMI.

Un tour dal sapore decisamente estivo quello che la band effettuerà nel mese di luglio. I Maneskin, infatti, saranno pronti a far ballare i fan allo stadio Olimpico di Roma il 20 luglio 2023 per poi approdare a San Siro il 24 luglio. Reduci da un successo senza precedenti, i talentuosi ragazzi la scorsa primavera hanno suonato all’Arena di Verona e poi nella loro amata Roma, al Circo Massimo, dove ad attenderli c’erano la bellezza di oltre 70mila persone.

Ma non solo tour negli stadi. Pochi mesi prima, a febbraio, i Maneskin arriveranno anche nei palazzetti. Il Loud Kids prevede infatti una serie di appuntamenti a Milano, Roma, Firenze e Bologna. Nemmeno a dirlo, le date sono sold out da tempo e rappresentano il recupero del tour che si sarebbe dovuto svolgere alla fine del 2021, poi rimandato sia nel 2022 e adesso nel 2023.

Trepidante l’attesa per il tour negli stadi dei Maneskin! Ma i biglietti? Quest’ultimi saranno disponibili online da martedì 18 ottobre alle ore 11 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 23 alle ore 10.

