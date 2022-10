Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Roma: ufficiale la data all’Olimpico

Dopo San Siro i Pinguini Tattici Nucleari, o in breve i PTN, approdano nella Capitale con una data allo Stadio Olimpico di Roma. L’annuncio è stato anticipato ieri sera dal gruppo un po’ come fatto per l’evento di Milano, con un’enigmatica, ma di facile risoluzione, storia lanciata su Instagram. Stamani poi, martedì 25 ottobre 2022, l’apertura ufficiale per la vendita dei biglietti.

La data del concerto all’Olimpico

Al momento è stata fissata un’unica data per la Città Eterna che è quella del 23 luglio 2023 a partire dalle 21.00. Non è chiaro se ci sarà solo questo appuntamento o se, come capita di frequente con gli artisti che ottengono magari velocemente il sold out, ne saranno aggiunte altre. Ricordiamo che il concerto di Milano anticiperà quello di Roma, considerando che per San Siro i PTN hanno ufficializzato la data dell’11 luglio 2023.

Quanto costa il biglietto per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Roma

In questo momento la vendita dei tagliandi è aperta sul portale Ticketone (qui il link diretto). Due le formule previste: il biglietto “standard” a partire da 39.00 euro o il pacchetto a partire da 69.00 euro. In questo secondo caso, oltre al tagliando per lo spettacolo nei migliori posti disponibili, vengono aggiunti una serie di “plus” come gadget da collezione, l’invito al pre-show, ed altri vantaggi esclusivi.