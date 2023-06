Pino Daniele, chi è il fratello Nello Daniele: età, carriera, canzoni, discografia

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili, anche Nello Daniele, il fratello del grande cantautore napoletano Pino Daniele. Che verrà ricordato in studio, lui che con le sue canzoni ha fatto la storia della musica.

Cosa sappiamo su Nello Daniele, fratello di Pino Daniele

Nello Daniele, fratello di Pino Daniele, è nato a Napoli l’8 novembre del 1964. E anche lui, che ha respirato musica fin da piccolo, è un musicista, cantautore e chitarrista. Già da giovane, infatti, ha iniziato a suonare nei locali della sua città, poi nel 1998 ha presentato il suo primo album. Lui, con la sua chitarra, riesce a mettere insieme elementi in stile giamaicano della sua band, tra musica ed emotività.

Le sue partecipazioni, i successi

Nello Daniele nel 2002 ha partecipato al Premio Ciampi, poi al Premio Carosone e al Premio Recanati. Ma non solo. Nel 2005 ha partecipato al Premio Nobel Dario Fo: ha inciso un brano e ha collaborato con l’artista. Nel suo ultimo album, inoltre, sono significative le partecipazioni di grandi nomi che hanno fatto la storia della musica partenopea, da Enzo Gragnaniello a James Senese.

Ecco la sua discografia:

Si potrebbe amare

Dimmi che è vero

Aspettando ‘o soul

Lo Sciacallo

Uguali a ieri

Io Bianco Io Nero.

Instagram di Nello Daniele

Nello Daniele ha un profilo Instagram e con l’account @nellodaniele_official vanta oltre 3.000 followers. Qui, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità. E del suo lavoro, tra musica ed emozioni.