Pino Settanni, chi è la moglie Monique Gregory: età, lavoro, figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì e che va in onda a partire dalle 14. Alla conduzione e al timone del programma la giornalista Serena Bortone, che oggi accoglierà in studio Monique Gregory, la moglie del grande artista e fotografo Pino Settanni. Nel corso della puntata, infatti, si ripercorrerà la brillante carriera dell’uomo in compagnia della moglie, ma anche di Lorella Di Biase e Vittorio Sgarbi.

Come si sono conosciuti Pino Settanni e la moglie Monique Gregory

Si chiama Monique Gregory la moglie di Pino Settanni, il grande artista e fotografo pugliese scomparso a Roma nel 2010. I due si sono conosciuti a Roma, dove il fotografo si era trasferito, nel 1975. E lo sfondo della loro conoscenza, del loro primo incontro, è stato quello di una galleria d’arte. La donna, infatti, aveva una galleria d’arte in via del Babbuino a Roma ed è stata proprio lei a introdurre Pino, che poi è diventato suo marito, nel mondo dell’arte della Capitale.

“Era un uomo molto gentile, lo pensavano tutti, ma era anche molto fermo e determinato, duro a tratti, si potrebbe dire. Non è mai esistito nulla che amasse più del suo lavoro” – ha raccontato Monique in una lunga intervista rilasciata a New Lab Photo. Il fotografo era un artista poliedrico, un ‘pittore, un disegnatore con i colori del mediterraneo negli occhi’. Lui che dalla Puglia si era trasferito a Roma per inseguire l’arte. E le sue passioni.

I successi del marito Pino Settanni

Monique non ha mai lasciato solo il marito Pino Settanni, è stata sempre accanto a lui, anche quando l’uomo aveva deciso di tornare in Afghanistan. “Negli ultimi momenti mi ha detto: sto morendo, ma sono pieno di idee” – aveva detto la gallerista in un’intervista sulle pagine de Il Messaggero. E oggi la moglie (non sappiamo se hanno avuto figli) si racconterà ai microfoni di Serena Bortone: ripercorrerà la carriera del marito, i suoi successi, le sue foto indimenticabili. E parlerà anche del grande amore che li ha tenuti insieme, complici e affiatati fino alla morte di lui nel 2010.