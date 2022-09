Pio D’Antini, chi è, età, moglie, figli, carriera, foto e Instagram

Pio D’Antini lavora in coppia con quello che è un suo amico di infanzia, Amedeo Grieco. I due sono pronti a salire insieme anche sul palco di Verissimo oggi pomeriggio per essere intervistati da Silvia Toffanin. D’altro canto il rapporto tra i due è forse più di una matrimonio. Un’unione sugellata sin dalla tenera età che va avanti con successo. E insieme hanno dato vita al duo comico Amedeo e Pio e sin dal 2004 si esibiscono insieme riuscendo insieme ad avere una fantastica crescita professionale.

Sin da subito Pio ha dimostrato di avere una propensione per l’intrattenimento, tanto è vero che ha fatto per diverso tempo – sempre insieme al suo inseparabile amico Amedeo – l’intrattenitore nei villaggi turistici. Una carriera che sembrava quasi scritto per il comico.

Vita privata

Nasce a Foggia il 25 agosto del 1983. Quella per lo spettacolo è una vera e propria passione. Monto presto manifesta il suo interesse per la recitazione e il cabaret. Un amore condiviso da Amedeo col quale darà vita al duo comico. Un unione che li porterà ad avere un grande successo nel mondo del cinema, della televisione, ma anche nel teatro.

Il matrimonio con Cristina Garofalo

D’Antini è sposato dal 2016 con Cristina Garofalo, anche lei di origini pugliesi. La coppia un anno dopo il matrimonio ha avuto la sua prima figlia Chiara.

Nonostante si sia trasferito a Milano ormai da tanti anni per motivi di lavoro, Pio resta molto legato alla sua città natale. È un grande tifoso del Foggia.

Il premio

A Pio e Amedeo è andato un premio particolare, un riconoscimento dovuto alla loro capacità di rinnovare il linguaggio televisivo. A loro è stato riconosciuto il merito di sapere cogliere aspetti non sempre visibili a tutti della quotidianità. Eppure proprio queste caratteristiche li hanno messi al centro di polemiche anche con personaggi noti, come Fedez e Zorzi.

Instagram

Pio e Amdeo hanno un profilo Instagram condiviso, pioeamedeo83 che conta 2,8 milioni di follower. Sul loro profilo i due comici postano gag, immagini di lavoro e foto con amici.