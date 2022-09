Verissimo, anticipazioni puntate sabato 24 e domenica 25 settembre 2022: chi sono gli ospiti

Dopo il debutto della scorsa settimana, è tutto pronto per il classico appuntamento del fine settimana con Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin che da tempo, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La padrona di casa sabato 24 e domenica 25 settembre accoglierà in studio molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera. Racconti di vita, particolari inediti.

Pio e Amedeo a Verissimo

Stando alle prime anticipazioni, Silvia Toffanin sabato accoglierà in studio Pio e Amedeo, i due comici che presto ritorneranno su Canale 5 con Emigratis. Il loro debutto è previsto, in prima serata, mercoledì 28 settembre. E le risate sono assicurate.

Rosalinda Cannavò, Marcell Jacobs e Nicole Daza

Ma non finisce qui. Sabato da Silvia Toffanin arriverà anche Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ex concorrente del GF VIP, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Prima intervista da marito e moglie, invece, per Marcell Jacobs e Nicole Daza, che sabato scorso sono convolati a nozze.

Chi sono gli ospiti di domenica a Verissimo

Ancora non sono stati resi noti, invece, gli ospiti di domenica. Quello che è certo è che Silvia Toffanin entrerà nelle case degli italiani a partire dalle 16.30, subito dopo il classico appuntamento con Amici.

Articolo in aggiornamento