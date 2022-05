Pippo Santonastaso: chi è, età, carriera dell’attore, oggi, figlio, vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore e cabarettista Pippo Santonastaso, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dalla scoperta di Marcello Marchesi al successo di Pippo Santonastaso come attore

Pippo Santonastaso, all’anagrafe Giuseppe Santonastaso, è nato a Castel San Giovanni il 25 maggio del 1936 ed è un noto attore e cabarettista, fratello della campionessa del telequiz musicale Il Musichiere Lucia Santonastaso.

L’attore è stato scoperto artisticamente da Marcello Marchesi, in compagnia del fratello Mario, chitarrista accompagnatore. Nati e cresciuti nel Piacentino, ma con una parlata vicina al napoletano, i fratelli si sono fin da subito mostrati talentuosi nella comicità e innovatori ai pari dei colleghi Ric e Gian, i Gufi. Hanno, insieme, calcato prima i palcoscenici dei teatri, poi quelli della televisione. Nel 1970, infatti, i fratelli hanno esordito sul piccolo schermo nel programma Ti piace la mia faccia? e l’anno seguente hanno partecipato a Per un gradino in più. Nella seconda metà degli anni ’70 e nel decennio successivo sono apparsi in diversi spettacoli e hanno partecipato a Domenica In e a Gran Canal di Corrado.

L’esordio al cinema

Nel 1976 Pippo Santonastaso ha esordito al cinema e ha partecipato per un decennio a diversi film. Poi, negli anni ’90 ha abbandonato quel mondo e si è dedicato al piccolo schermo e al teatro.

Chi è il figlio Andrea Santonastaso

Ma veniamo alla vita privata. Pippo ha un figlio, Andrea, anche lui attore e comico. Sappiamo che è nato a Bologna e che si è formato al Laboratorio teatrale del Cimes, poi nel 1989 ha debuttato a teatro. Dopo diverse esperienze nel 1995 come interprete di spot pubblicitari, video clip e sit comedy, nel 1999 è arrivato al cinema con Dichiarazioni d’amore di Pupi Avati. Tra televisione, fiction, cinema, teatro e radio, Andrea ha sperimentato vari linguaggi e generi: insomma, un artista a tutto tondo!