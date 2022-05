Pippo Santonastaso, chi è il figlio e attore Andrea: età, carriera, film e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attore e cabarettista Pippo Santonastaso, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Fino al grande amore per il figlio e attore come lui, Andrea.

Dagli studi al debutto al cinema di Andrea Santonastaso

Andrea Santonastaso, figlio di Pippo Santonastaso, è nato a Bologna il 22 settembre del 1967 ed è un noto attore, comico, conduttore radiofonico. Si è formato come attore al laboratorio teatrale del CIMES, poi nel 1989 ha debuttato a teatro. Dopo varie esperienze, è approdato sul piccolo schermo nel 1995 come interprete di spot pubblicati, videoclip, sit comedy e nel 1999 ha debuttato al cinema con il film di Pupi Avati Dichiarazioni d’amore.

In televisione ha lavorato per diversi format come: Cosi fan tutte, Saturday Night Live from Milano, Fiore e Tinelli. Vanta nel curriculum, poi, molte fiction (ha partecipato a Don Matteo, Puccini, Lo smemorato di Collegno, l’ispettore Coliando, Dov’è mia figlia’), molti film al cinema (dove ha lavorato con Cristina Comencini, Massimo Venier) e molti spettacoli a teatro, dove si è esibito in duo con Davide Paniate. Infine, la radio: conduce Per fortuna che c’è la Radio e Nessuno è perfetto su Radio 2.

Instagram

Molto seguito su Instagram, con l’account @andrea_santonastaso vanta oltre 2.000 followers.