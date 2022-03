Più forti del destino, anticipazioni 9 marzo 2022: cast della fiction, quante puntate sono, dove è stato girato

Debutterà questa sera, mercoledì 9 marzo, su Canale 5 la nuova fiction ‘Più forti del destino’, diretta da Alexis Sweet e che vede tra le protagoniste tre donne, Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e Dharma Mangia Woods. Si tratta di una serie tv in costume, ispirata a fatti realmente accaduti.

La storia vera in ‘Più forti del destino’

La fiction è tratta da una storia vera e la trama si concentra principalmente sulla condizione femminile alla fine del XIX secolo. In particolar modo, pone l’attenzione sul destino, da qui il titolo, di tre donne che, ciascuna a modo proprio, combattono le disuguaglianze e si fanno antesignane dell’emancipazione femminile. Lo sceneggiato è un adattamento della serie evento francese ‘Le Bazar de la Charitè’.

Le anticipazioni: trama degli episodi

Siamo a Palermo, nel 1897, alla Mostra sulle nuove tecnologie fa il suo debutto il Cinematografo. Ad assistere all’evento storico c’è Arianna, moglie di Guglielmo, Duca di Villalba, ricco e violento. Qui, la donna incontra la nipote Costanza, figlia di Augusto, l’uomo che ha portato il primo proiettore a Palermo, promessa sposa di Antonio, il rampollo di una famiglia ricca. Con loro ci sono anche Rosalia, la fedele domestica che sogna con il marito Giuseppe un futuro in America e Margherita, figlia di donna Elvira in visita a Palermo con il figlio Tommaso, che viene affidato alla custodia di Rosalia. Mentre all’esterno un gruppo di anarchici capeggiata dal giovane Libero manifesta contro il sistema, dal proiettore partono delle fiamme. Divampa un incendio che fa molte vittime, incendio che sconvolgerà le vite delle tre donne. Arianna vuole che il marito la consideri morta: si nasconde e cerca di riprendersi la figlia Camilla per fuggire insieme a Roma. Costanza, invece, accusa il fidanzato di averla abbandonata; mentre Rosalia si trova condannata a circostanze imposte per difendere se stessa in ambiente ostile. La polizia, intanto, indaga sull’incendio, che ha sconvolto i destini delle tre donne.

Quante puntate sono, cast attori

Più forti del destino prenderà il via mercoledì 9 marzo e terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per ben quattro serate. La prossima puntata, dopo il debutto, andrà in onda venerdì 11 marzo, subito dopo l’appuntamento consueto con Striscia la Notizia. Nel cast: Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Dharma Mangia Woods, Leonardo Pazzagli, Lorella Goggi, Paolo Sassanelli, con la partecipazione di Francesca Valtorta e Sergio Rubini, quest’ultimo nel ruolo del Commissario Lucchesi.

Dove è stata girata

La serie è stata girata quasi integralmente in Puglia, più precisamente nella bellissima Lecce.