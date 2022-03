Più forti del destino, anticipazioni penultima puntata 16 marzo 2022: trama episodi, cast e data finale

Dopo il debutto della scorsa settimana e il successo ottenuto questa sera, mercoledì 16 marzo, tornerà su Canale 5 in prima serata la fiction in costume ‘Più forti del destino‘, che vede tra le protagoniste tre donne, tutte con storie diverse ma accumunate dallo stesso coraggio. A interpretarle tre attrici di punta, Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti e la giovanissima Dharma Mangia Woods. Ma cosa succederà nei prossimi imperdibili episodi?

Più forti del destino: la trama della penultima puntata

La terza puntata riprenderà dai fatti della seconda e ritroveremo Costanza, sempre più determinata a portare avanti la sua missione. Caparbia e testarda nel dimostrare a tutti che il suo Libero è innocente. Rosalia, invece, si trova a un punto di non ritorno: scoprirà la verità su Giuseppe? E’ sempre più certa di volersi opporre a Donna Elvira. Ferdinando, intanto, è rientrato a Palermo ed entrambe sanno bene quanto potrebbe essere pericoloso, soprattutto se si sente minacciato o tradito. L’altra donna è Arianna, ma per lei la situazione è davvero complicata perché il marito Guglielmo scoprirà la vera identità, capirà che la donna è ancora in vita. Così deciderà di mettersi alla ricerca della moglie che, in quelle stesse ore, confessa a Lucchesi le violenze del marito e la volontà di mettersi in salvo con la figlia Camilla.

La data dell’ultima puntata e le anticipazioni

L’ultima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda venerdì 18 marzo, sempre in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni, Libero viene considerato il colpevole perfetto e per lui arriverà il momento della giustizia, nonostante Lucchesi e il prefetto tentino di sostenere la tesi dell’incidente. Costanza, dal canto suo, è la sola in grado di aiutarli e decide di raccontare la verità ai giornali. Arianna, intanto, rientra a casa ed è di nuovo prigioniera del marito, ma per lei arriva una bella sorpresa: la figlia Camilla. Nel frattempo, durante una festa in casa di Donna Elvira, Rosalia fa un annuncio ai suoi ospiti e questo provocherà una forte reazione.

Dove vedere le repliche

Oltre alle diretta in tv e in streaming, ricordiamo che sul portale Mediaset Play sono disponibili in replica tutte le puntate. E’ un servizio completamente gratuito e basterà cliccare nella sezione dedicata a questa fiction per recuperare gli episodi.