Più forti del destino, anticipazioni seconda puntata 11 marzo: trama prossimi episodi

Ha debuttato da poco, ma la fiction in costume di Canale 5 ‘ Più forti del destino‘ si preannuncia essere già un successo e venerdì 11 marzo è prevista la seconda e imperdibile puntata. Cosa succederà alle tre protagoniste, tre donne forti, più del destino e di quello che la società vorrebbe per loro?

Più forti del destino: cosa vedremo venerdì 11 marzo

Nella seconda puntata l’attenzione sarà in gran parte rivolta su Arianna e Rosalia, rimaste coinvolte nel terribile incendio. Dopo giorni di apprensione arriverà una drammatica notizia: i nomi delle due donne sono stati inseriti nell’elenco ufficiale delle vittime, ma questa non è la verità. Rosalia si trova all’interno del palazzo di Donna Elvira, da dove cercherà in tutti i modi di fuggire. Arianna, invece, tenterà con tutte le sue forze di mettersi in contatto con la figlia Camilla e proverà a informarla di quello che sta accadendo. Costanza, invece, capirà di non essere innamorata di Antonio: ha intenzione di lasciarlo, ma troverà il coraggio per farlo?

Quando va in onda la prossima puntata e quando finisce

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda mercoledì 16 marzo, poi è probabile che l’ultima venga trasmessa il 18.