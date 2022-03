Pomeridiano Amici 21, anticipazioni di oggi 3 marzo 2022: spoiler, news e riassunto ultima puntata

Mancano davvero poche settimane e su Canale 5, in prima serata, debutterà in serale di Amici. In attesa della fase finale del talent show, amatissimo e seguitissimo dal pubblico, gli allievi della scuola stanno continuando il loro percorso, tra prove, sfide ed esibizioni perché l’obiettivo è quello di ottenere la tanto ambita maglia d’oro, quella che li fa ammettere al Serale. Ma cosa succederà nel pomeridiano di oggi, giovedì 3 marzo?

Daytime di Amici: cosa è successo ieri

Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri. Gio Montana, allievo di Anna Pettinelli, è stato chiamato in sala prove per ascoltare la comunicazione della sua insegnante. E le parole della speaker sono arrivate dritte al cuore del cantante, uno degli ultimi arrivati: ‘Non posso ammetterti al Serale con soli 2 singoli, purtroppo sulle Cover sei deficitario. La squadra deve essere tutta allo stesso livello: se c’è un anello debole, metto in difficoltà gli altri. Non è Gio che mi aspettavo venisse fuori. Devi lasciare la scuola’.

L’eliminazione di Gio Montana

Gio Montana, quindi, ha ringraziato la maestra e ha salutato, tra non poche lacrime e polemiche, i suoi compagni. Poi, però, è intervenuto Rudy Zerbi, il ‘nemico’ della Pettinelli che ha deciso di convocare LDA, Luigi, Calma e Gio Montana per capire cosa fosse successo. ‘Noi adulti siamo qui per prenderci le responsabilità – ha detto Zerbi a gran voce.

Gio Montana allievo di Rudy

E Rudy Zerbi le sue responsabilità ha deciso di prenderle, al punto che rivolgendosi a Gio Montana ha detto: ‘Il regolamento mi concede di scegliere di dare un banco, quando voglio, fino al giorno prima del Serale. E visto che non mi piace il modo in cui ti ha scaricato, io ho deciso di darti un banco. Voglio che ti impegni al massimo e se vedo i risultati che voglio ti do la maglia del Serale. Mettiamoci al lavoro. Voglio il massimo da tutti e 4, poi vediamo chi va fino in fondo’. Quindi, Gio Montana è di nuovo nella scuola: ma come reagirà la sua, ormai ex, maestra Anna Pettinelli?

Christian abbandonerà la scuola?

E se a Gio Montana è stata data un’altra possibilità, Christian, ballerino e allievo di Raimondo Todaro, è in crisi perché ha intenzione di abbandonare la scuola. Lui, infatti, domenica scorsa ha ricevuto solo critiche da Veronica Peparini e Alessandra Celentano, le due maestre che non gli darebbero la maglia per il serale. Il giovane si arrenderà così facilmente?