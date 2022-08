Power Hits 2022 all’Arena di Verona mercoledì 31 agosto 2022: scaletta cantanti e dove vederlo in tv

Tutto pronto per l’evento musicale più atteso di sempre. Stiamo parlando dell‘RTL Power Hits Estate, che questa sera in diretta dall’Arena di Verona farà divertire e cantare migliaia di telespettatori: i fortunati presenti lì e il pubblico che da casa seguirà il concerto. Alla conduzione Paola di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese, mentre sul palco saliranno tantissimi artisti che si esibiranno con le loro hit.

Chi salirà sul palco dell’RTL Power Hits 2022

Tanti gli artisti che saliranno sul palco, di seguite troverete l’elenco (ma non è in ordine di uscita):

Gianni Morandi

Elettra Lamborghini

Baby K

Blanco

Annalisa e Boomdabash

Carl Brave e Noemi

Coez

Darin

Elodie

Fabri Fibra

Rocco Hunt

Tommaso Paradiso

Sangiovanni

Rkomi

Rhove

Pinguini Tattici Nucleari

Psicologi

Myss Keta

Marco Mengoni

Malika Ayane

Madame

Ghali

La rappresentante di lista

Irama

Fred De Palma

Loredana Berté

Franco 126

Francesco Gabbani

Fedez, Tananai e Mara Sattei

Alessandra Amoroso

Follya

Francesca Michielin

Dove vederlo in diretta tv e a che ora

Il concerto di questa sera sarà trasmesso in diretta tv e radiofonica dalle ore 20.45 su Rtl e RTL TV. Ma non solo. Andrà in onda anche su Radio Zeta, Sky Uno, TV8 in chiaro e NOW.