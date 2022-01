Programma Sanremo 2022, la scaletta della seconda serata: ospiti e cantanti di mercoledì 2 febbraio

E’ tutto pronto per l’appuntamento con Sanremo, il festival più atteso dell’anno. Condotto da Amadeus con l’aiuto di Fiorello e con Lorella Cesarini come co-conduttrice, quest’anno sul palco dell’Ariston ci aspettano tanti ospiti interessanti. In prima serata ci sarà l’esibizione dei 12 cantanti in gara, poi, in seconda, potremo assistere ai restanti 13. Al termine, poi, tutti e 25 i cantanti si esibiranno: 12 lo faranno il 1° febbraio, 13 il 2. L’ospite d’onore sarà Laura Pausini. Scopriamo insiem qual è la scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo, in onda mercoledì 2 febbraio.

La giuria

13 saranno gli artisti che si esibiranno in gara e la cui esibizione sarà votata da tre diverse giurie:

Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web unitamente alla giuria della Carta Stampata e Tv;

Giuria della Radio;

Giuria del Web;

Ogni loro voto varrà 1/3 del risultato complessivo e la loro somma determinerà la classifica. Sarà solo al termine della seconda serata che verrà stilata la classifica di tutte le 25 canzoni (e dei rispettivi artisti) con i voti ottenuti durante le due serate.

Programma Sanremo 2022: ospiti, dove seguire in streaming

Ma chi saranno i 13 artisti che si esibiranno in questa giornata? Eccoli: Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob & Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka7even, Tananai, Matteo Romano ed Emma. Molto interesse anche per gli ospiti: tra loro spicca il nome di Laura Pausini, insieme a Fiorello e Lorena Cesarini. Dove si può vedere Sanremo 2022? E’ possibile seguilo sia in diretta su Rai 1 che in streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay. Disponibile anche su RaiPlayRadio e su Rai Radio Due.