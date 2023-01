Prossime uscite Sky e Now, film e serie tv in arrivo a febbraio 2023: date e calendario completo

Sky è sempre più ricca. Via satellite o grazie all’app Now, tante sono le proposte inedite che ci attendono. Ma cosa vedere su Sky a febbraio 2023? Quali le nuove serie? Quali i film?

Le prossime uscite di Sky e Now per il mese di febbraio 2023

Sky è a tutti gli effetti uno dei principali broadcaster del nostro Paese. Che si riceva via satellite o tramite piattaforma Now, tante sono le serie e i film che apprezziamo grazie all’impegno di un’offerta sempre più variegata. Cosa vedere su Sky a febbraio 2023 è dunque una questione di scelta tra mille possibilità. The Wom vi offre la guida completa a tutte le novità. Già prima delle altre piattaforme, Sky ha dedicato una parte importante della sua proposta alla serialità. Non sorprende, dunque, che tante siano le serie, tra inedite e nuove stagioni, che possiamo seguire. Cosa vedere su Sky a febbraio 2023 tra le serie tv è presto detto.

Law & Order: special victims unit

Ambientata nella Grande Mela, la serie si concentra su una particolare tipologia di crimini, quelli a sfondo sessuale. In ogni episodio assistiamo a un nuovo caso e alle indagini di una un gruppo di detective che si occupano di questi specifici crimini contro la persona; trovato il colpevole, la palla passa agli assistenti procuratori distrettuali, che portano il caso in tribunale. Torna ovviamente il Capitano Olivia Benson, e con lei tornano anche il Sergente Fin Tutuola, la Detective Senior Amanda Rollins e l’Assistente Procuratore Distrettuale Dominick “Sonny” Carisi. Ma ci sono anche due new entry nella squadra: i detective Joe Velasco e Grace Muncy.

Maria Antonietta

Maria Antonietta racconta la storia di una giovane regina incredibilmente moderna e all’avanguardia. Attraverso uno sguardo contemporaneo, andiamo alla scoperta dell’oscuro, manipolativo e misogino mondo della corte di Versailles della seconda metà del XVIII secolo. Maria Antonietta aveva solo 14 anni quando lasciò l’Austria per diventare la moglie del Delfino di Francia (il futuro Luigi XVI). Da giovane principessa testarda e costantemente sotto pressione in una nazione straniera a icona fashion, fece colpo grazie al suo carisma e al suo carattere: libera, per quanto possibile indipendente e a suo modo femminista: insomma, una donna decisamente “avanti” per quei tempi!

Django

Liberamente ispirata al western di culto di Sergio Corbucci, l’attesa serie originale Sky e CANAL+ diretta da Francesca Comencini, anche direttrice artistica del progetto, Django è la storia di un pistolero alla ricerca della verità sul massacro della sua famiglia che si troverà a combattere per un ideale più grande. Texas, fine 1800: Django – interpretato da Matthias Schoenaerts – è un cowboy senza ideali alla ricerca della figlia che credeva perduta, ed è seguendo le sue tracce che arriva a New Babylon, una città che si erge sul fondo di un cratere, dove tutti i reietti sono i benvenuti e dove tutti sono uguali e liberi.

Qui Django scopre che sua figlia Sarah (Lisa Vicari) è viva, ha vent’anni, e sta per sposare John Ellis (Nicholas Pinnock), il fondatore di New Babylon. Ma, Sarah, che ritiene il padre responsabile della morte della loro famiglia, trucidata molti anni prima mentre lui era in guerra, vuole che Django se ne vada. Lui rifiuta di arrendersi e fa di tutto per avere una seconda chance con lei, diventando un alleato prezioso per Ellis mentre si trovano a difendere New Babylon contro la potente Signora di Elmdale, Elizabeth Thurman (interpretata da Noomi Rapace), impegnata in una personale missione il cui scopo è quello di liberarsi di questa comunità di ladri e peccatori. Tutti i personaggi principali sono legati a loro insaputa da un intreccio di segreti e un passato oscuro destinato a riaffiorare.

Souls – Tutte le vite che ricordi

Stoccolma. La patologa Allie, incinta, tenta in tutti i modi di impedire che suo marito Leo, pilota d’aereo, si imbarchi su un volo. A Berlino, la 25enne Linn si unisce a una setta i cui membri vogliono credere disperatamente in una sorta di vita dopo la morte, per svariati motivi. In un ospedale della Germania centrale, Hanna si risveglia dal coma dopo un grave incidente d’auto e si chiede come diavolo sia possibile che suo figlio Jacob, 14 anni, sia riuscito a salvare sé stesso e anche lei da morte certa per annegamento. Quando qualche giorno dopo Jacob improvvisamente sostiene di ricordare una vita precedente, una vita in cui era il pilota di un aereo disperso, la vita di queste tre donne cambierà radicalmente.

Funny woman

Una giovane donna di Liverpool alla ricerca della propria voce nel mondo della commedia degli anni Sessanta, un mondo dominato da voci maschili. Barbara Parker (Gemma Arterton) è una reginetta di bellezza che sogna in grande: vuole diventare famosa. Trasferitasi a Londra, però, scopre che navigare per le vie della capitale, e soprattutto per le vie dell’industria dello spettacolo, è meno divertente e semplice del previsto.

Dopo alcune battute d’arresto, Barbara, determinata come non mai, si accorge di avere un’arma segreta: il suo umorismo nordico. Inaspettatamente, il pubblico si innamora di lei. Nel suo futuro c’è una nuova sitcom che potrebbe entrare nella storia della televisione britannica: sarà un successo, oppure un fiasco?

I film di Sky per il mese di febbraio 2023

Grazie a Sky Cinema, ogni sera c’è cosa vedere su Sky a febbraio 2023. Quindi, se amate le emozioni che solo le storie del grande schermo sanno regalare, Sky ha ogni sera una proposta diversa. E tale proposta spesso è inedita. Prendete, allora, appunti sin da adesso su cosa vedere su Sky a febbraio 2023.

I film dall’1 al 14 febbraio 2023

Questi saranno i seguenti film mandati in quel periodo:

01 FEBBRAIO – #IOSONOQUI

05 FEBBRAIO – TOILET

08 FEBBRAIO – KOZA NOSTRA

10 FEBBRAIO – MARCEL!

13 FEBBRAIO – IL SIGNORE DELLE FORMICHE

I film dal 15 al 28 febbraio 2023

Questi andranno in onda nella seconda parte di Febbraio: