Pupa Party e Isola Party, quando e dove seguire in diretta streaming con Dayane Mello e Ignazio Moser

E se da una parte lunedì finirà il Grande Fratello Vip, dall’altra i telespettatori di Mediaset non dovranno preoccuparsi perché presto arriveranno due programmi di punta. Stiamo parlando de La Pupa e il Secchione, che debutterà il prossimo 15 marzo, e dell’Isola dei Famosi, che sta scaldando i motori in vista del 21. Con questi, di pari passo, sbarcheranno due format ‘solo digitali’ trasmessi in streaming sul portale Mediaset Infinity: Isola Party e Pupa Party.

Dayane Mello e Andrea Dianetti al Pupa Party

Al timone dei due programmi Dayane Mello e Ignazio Moser, che saranno accompagnati da Valentina Barbieri e Andrea Dianetti. Sì, a partire dal prossimo 15 marzo ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30, su Mediaset Infinity, la modella brasiliana e il comico romano, Andrea Dianetti, condurranno Pupa Party, che si svolgerà in simultanea con la messa in onda del programma. I due conduttori, quindi, avranno modo di commentare gli avvenimenti e interagire con i telespettatori, quasi in diretta. Gli stessi che avranno modo di partecipare su Twitter con l’hashtag #pupaparty.

Chi è Andrea Dianetti

Andrea Dianetti, che presto vedremo al fianco di Dayane Mello, è un attore e conduttore romano. Nel 2021, insieme a Valeria Angione, ha presentato Isola Party ed è nato dalla fucina di Amici di Maria De Filippi. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro: ha recitato in Camera Caffè, i Cesaroni ed è stato giudice a All Together Now.

Isola Party con Ignazio Moser e Valentina Barbieri

Dal 21 marzo, invece, quando inizierà l’Isola dei Famosi, Ignazio Moser e Valentina Barbieri saranno al timone di ‘Isola Party’, che sarà possibile seguire su Mediaset Infinity in streaming ogni lunedì e giovedì a partire dalle 20.30. Proprio come accadrà con Pupa Party, anche in questo caso i conduttori avranno modo di interagire con i telespettatori e commentare in diretta le avventure dei naufraghi in Honduras.