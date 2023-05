Pupi Avati, chi è la moglie: età, lavoro, oggi, figli e foto

Uno dei migliori talenti cinematografici italiani, Pupi Avati, oggi nuovamente in auge nelle sale grazie al suo nuovo film ”La quattordicesima domenica del tempo ordinario” che ha un cast molto suggestivo: Massimo Lopez, Gabriele Lavia, Camilla Ciraolo. Oggi saranno ospiti a Domenica In e presenteranno il film in compagnia delle conduttrice Mara Venier. Lui è sposato da oltre 50 anni con la dolce metà della sua vita: Amelia Turri. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

L’amore tra Pupi Avati e la moglie

Pupi Avati e Amelia Turri si sono conosciuti giovanissimi, tra le stradine del centro di Bologna. Tra loro nacque subito qualcosa di speciale: un’intesa e un’affinità particolare. Infatti, dopo un paio di uscite, decisero subito di sposarsi. I genitori inizialmente non erano d’accordo e credevano fosse un gesto precoce. I due praticamente non si conoscevano, ma sentivano di essere legati da qualcosa di speciale. Lui ricorda così i primi momenti: “Lei, bellissima, camminava nelle strade di Bologna tenendosi per mano con un tipo bello, alto, era un principe, Gianluigi Zucchini. E io, vedendola, mi resi conto che era la tessera mancante del mio puzzle. Che era la “lei” della storia della mia vita“. Ha raccontato anche di non essere molto seducente, ma lei era bellissima. Nonostante tutto, ha iniziato a corteggiarla e sono convolati a nozze nel 1964.

Chi è Amelia Turri: età, lavoro, oggi

Amelia Turri, questo è il nome anagrafico della moglie del grande regista Pupi Avati, tuttavia, lei viene chiamata da tutti Nicola. Anche lei, come il marito, è nata e cresciuta a Bologna, nel capoluogo emiliano. Di lei non si hanno molte informazioni, non sappiamo quale sia stato il suo lavoro, anche se probabilmente si è dedicata ai figli a tempo pieno. Nata nel 1964, oggi ha quasi 60 anni. Ecco un dolce scatto di Amelia Turri e un suo nipotino:

I figli della coppia e la crisi

Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Mariantonia Avati, nata nel 1966, anch’ella regista; Tommaso Avati, nato nel 1969, sceneggiatore; Alvise, nato nel 1971, animatore 3D e grande tifoso del Milan. Non è un segreto che nella coppia ci sia stata una grande crisi. Pare che Pupi Avati, qualche anno fa, avesse perso la testa per un’altra donna. Dopo un periodo molto difficile, lei ha perdonato il tradimento e i due hanno rinnovato la promessa di matrimonio. Mariantonia ha condiviso un dolce scatto dei genitori sul suo profilo Instagram: