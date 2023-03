Pupo, chi è Enzo Ghinazzi: età, carriera, canzoni, vita privata, figlie, moglie, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica pomeriggio con Domenica In, il salotto del fine settimana condotto dalla bravissima e iconica Mara Venier. E tra i tanti ospiti di oggi tornerà anche Pupo. In attesa di vederlo in studio ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto!

La carriera di Pupo, dagli esordi al successo, le origini del suo nome d’arte e perché si chiama così

Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, è un cantante e presentatore della tv italiana. Amato e seguitissimo dal pubblico è nato l’11 settembre del 1955 a Ponticino (Arezzo). Oggi pertanto ha 68 anni. I suoi genitori erano grandi appassionati di musica e di canto, così anche Enzo si è appassionato a questo mondo. Fin da piccolo ha iniziato a cantare insieme ad un gruppo di amici nei locali della sua zona. Nel 1975 Pupo esordisce come cantante, presentando il singolo “Ti scriverò” con la casa discografica Baby Records. Proprio la casa discografica sceglierà il suo nome d’arte che lo identifica ancora oggi. In un’intervista Enzo ha dichiarato di non essere molto contento di questo nome d’arte. Il cantante, infatti, ha più volte richiesto che gli venisse cambiato.

Canzoni famose di Pupo, la carriera

Tanti, tantissimi i successi per i quali ancora oggi Pupo è famoso. Il suo primo album risale alla metà degli anni ’70 quando esce “Come sei bella”. Nel 1979 arriva il suo primo grande successo con “Gelato al cioccolato“. E poi Sanremo con “Su di noi“, al quale seguirà l’album “Più di prima”.

La televisione

Ma non c’è solo la musica nella vita di Pupo. Sì perché negli anni il cantante si è fatto apprezzare anche come conduttore. Negli anni ’90 inizia a dedicarsi principalmente alla televisione: partecipa a diverse trasmissioni come Domenica In, Quelli che il calcio, La Fattoria, Affari tuoi e Reazione a catena. Nel 2011 presenta inoltre Miss Italia nel Mondo. E ancora la partecipazione come giurato a Miss Italia, i servizi con la trasmissione Le Iene, fino ad arrivare nel 2019 a condurre la trasmissione Pupi ai Fornelli. Quindi la presenza al Grande Fratello Vip come opinionista.

La vita privata di Pupo

Anche la vita privata di Pupo è stata spesso al centro delle cronache e del gossip. Una delle ombre del suo passato riguarda il gioco d’azzardo che gli è costata molto sia a livello finanziario sia di reputazione. Ma a far discutere è anche la sua bigamia. Pupo è infatti legato sentimentalmente a due donne, una è sua moglie Anna, l’altra è la sua amante ufficiale (e Personal Manager) Patricia Abati. Nel 1974 Pupo ha sposato Anna Ghinazzi, la sua attuale moglie, con la quale ha avuto 2 figlie: Ilaria e Valentina. Dal 1989, però, Pupo ha intrapreso una relazione stabile con la sua Personal Manager, Patricia Abati, con la quale ha avuto un’altra figlia: Clara. Il cantante ha più volte dichiarato di amarle entrambe allo stesso modo e di essere felice della sua doppia relazione: “Amo le mie due donne. Tutto questo mi ha dato molto più di quanto mi abbia tolto”. Pupo è anche nonno, ha infatti 3 nipotini: Leonardo, nato nel 1999, Viola, nata nel 2010, e Matteo, nato nel 2012.

Curiosità, quello che non sai su Pupo

Nome: Enzo

Enzo Cognome: Ghinazzi

Ghinazzi Età: 64 anni

64 anni Altezza: 165 cm

165 cm Peso: 65 kg

65 kg Professione: Cantante e conduttore televisivo



Cantante e conduttore televisivo Moglie: Anna Ghinazzi

Anna Ghinazzi Figlie: Ilaria Ghinazzi, Valentina Ghinazzi, Clara Ghinazzi

Ilaria Ghinazzi, Valentina Ghinazzi, Clara Ghinazzi Amante: Patricia Abati (che è anche la sua Manager)

Patricia Abati (che è anche la sua Manager) Nel 2015, insieme alle sue figlie, apre una piccola gelateria nel suo paese, e la chiama proprio Gelato al Cioccolato

nel suo paese, e la chiama proprio E’ un grande tifoso della Fiorentina

Instagram Pupo

Il cantante e conduttore è molto attivo sui social. Il suo account ufficiale The Real Pupo (@enzoghinazzi) conta ad oggi oltre 55mila followers. A marzo 2023 ha incontrato il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso durante uno dei suoi viaggi a Firenze.