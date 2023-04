Pupo, chi è la figlia Clara Ghinazzi: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre al comico Antonio Giuliani e alla showgirl, conduttrice tv ed ex Miss Italia Manila Nazzaro, anche Enzo Ghinazzi, in arte Pupo. Che si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore con la figlia Clara.

Cosa sappiamo su Clara Ghinazzi, la figlia più piccola di Pupo

Clara Ghinazzi, classe 1991, è la figlia più piccola di Pupo. Lei è nata ad Arezzo dall’amore tra Pupo e sua moglie Anna e insieme alla sorella più grande gestisce la gelateria di famiglia. Ma la storia di Enzo Ghinazzi è un po’ particolare: lui, infatti, ha una storia d’amore con due donne. Dal 1974 è sposato con Anna, sua moglie e mamma di Clara, ma dal 1989 è legato sentimentalmente anche a Patricia Abati, la sua manager. Di Clara, in realtà, abbiamo poche informazioni, ma sappiamo che è laureata in scienze turistiche e che lavora presso Gelato al cioccolato con la sorella Ilaria, primogenita di Pupo.

Il rapporto con il papà

“Sono la figlia più piccola e anche la più coccolata. Anche per me lui è sempre stato un padre presente in tutte le cose” – ha raccontato Clara ai microfoni di Domenica In. A quelli della trasmissione Vieni da me, invece, la ragazza aveva parlato del rapporto speciale con il padre e con le sue donne. Un rapporto vissuto con naturalezza, spontaneità. “Con la sua compagna Patricia stanno insieme da 30 anni, con mia madre da 40, io vivo questa situazione molto tranquillamente perché papà non mi ha fatto mancare niente, è sempre stato presente nonostante il suo lavoro” – aveva detto a gran voce. Il loro, quindi, è un rapporto bello, speciale, fatto di stima e affetto.

Instagram di Clara Ghinazzi

Clara ha un profilo Instagram, come tutte le sue coetanee, e con l’account @_claraa_91 vanta oltre 1.000 followers. Qui condivide scatti della sua quotidianità, molti in compagnia del papà.